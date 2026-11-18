El gigante californiano de los chips Nvidia, sacudido por un escándalo de presunto espionaje, afirmó el martes que dejó de suministrar a China sus chips de inteligencia artificial de la serie “Hopper”.

Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, rompe su silencio tras escándalo: esto dijo

Los chips avanzados de Nvidia son el hardware líder mundial para entrenar y ejecutar herramientas de IA, lo que los convierte en equipos sumamente sensibles en la carrera tecnológica entre Washington y Pekín.

Las lucrativas ventas de chips de Nvidia —y las acusaciones de que se contrabandean a China a través de terceros países— están en la mira después de que se revelara que el exdirector ejecutivo Jensen Huang mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de espiar para Pekín, según algunos funcionarios estadounidenses.

En el tercer trimestre, “las ventas de productos de centros de datos Hopper con licencia a China ascendieron a 2.400 millones de dólares”, declaró el martes la directora ejecutiva interina Colette Kress en una conferencia sobre resultados.

La salida de Jensen Huang abrió el debate sobre quién tomaría las riendas de la compañía. Foto: Bloomberg via Getty Images

Pero “nuestras previsiones ya no incluyen ningún producto de centro de datos Hopper con licencia, y hemos dejado de enviar productos de centro de datos Hopper con licencia a China”.

Kress no dio ninguna razón para la decisión. Dilin Wu, estratega de investigación en Pepperstone, declaró a la AFP que aún desconocen “qué motivó la decisión de detener los envíos”.

“Pero sin duda parece que Nvidia intenta trazar una línea más clara en torno a su negocio en China y tranquilizar a los reguladores de que el cumplimiento normativo es lo primero”, agregó.

El escándalo de supuesto espionaje eclipsó el martes los espectaculares resultados de Nvidia y ha socavado el valor de mercado de la empresa.

Él es Jensen Huang, el fundador de Nvidia que pasó de lavar platos a liderar un imperio tecnológico

El caso obligó a Huang a renunciar el jueves y ha avivado las preocupaciones sobre esta empresa, que se encuentra en el centro de una expansión que ha ayudado a impulsar los mercados mundiales a máximos históricos y ha potenciado el crecimiento económico.

En la esperada presentación de resultados, la empresa informó que los ingresos del tercer trimestre superaron las expectativas y se duplicaron a más de 115.000 millones de dólares, mientras que la utilidad neta alcanzó los 65.300 millones de dólares.

Jensen Huang renuncia a su cargo como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo, con efecto inmediato. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

También elevó su pronóstico de crecimiento para el próximo año al 75%, en comparación con el 70% del año anterior.

Las cifras sugieren que el auge de la inteligencia artificial sigue su curso a pesar de las preocupaciones de que las enormes sumas invertidas en el sector podrían no generar rendimientos en el corto plazo.