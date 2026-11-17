La embajada de Estados Unidos emitió una alerta en su página oficial en la que menciona las manifestaciones y la huelga a nivel nacional programada para el próximo 19 de noviembre.

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La manifestación fue convocada por sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la oposición política.

Las protestas están previstas principalmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, aunque no se descarta que se extiendan a otras ciudades del país.

Alerta emitida por Estados Unidos Foto: X/TravelGOV

La embajada les contó a sus ciudadanos que, en Bogotá, las concentraciones comenzarán alrededor de las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, desde donde podría partir una marcha hacia la Plaza de Bolívar.

En Medellín, los manifestantes se reunirán frente a la sede de ADIDA, mientras que en Cali el punto de encuentro será la plazoleta Jairo Varela.

En Bucaramanga, las movilizaciones están previstas en la Universidad Industrial de Santander, ambas alrededor de las 9:00 a. m. Por su parte, en Barranquilla se espera una concentración en la plaza Esthercita Forero hacia las 3:30 p. m.

Las autoridades y ciudadanos deben prever posibles afectaciones a la movilidad, entre ellas congestiones vehiculares, interrupciones del transporte público —incluido TransMilenio en Bogotá— y bloqueos temporales de vías, según narra el comunicado de la embajada.

Las manifestaciones tendrán lugar en diferentes lugares del país Foto: Jorge Orozco

Asimismo, existe el riesgo de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, como ha ocurrido en anteriores jornadas de protesta, según el texto.

Ante este panorama, Estados Unidos recomendó evitar los lugares de concentración, planificar los desplazamientos con anticipación, consultar los reportes de las autoridades y los medios locales, y mantenerse alerta frente a posibles cambios en el desarrollo de las manifestaciones.

Previamente, el expresidente colombiano, Gustavo Petro, ha promovido las manifestaciones a través de su cuenta oficial de X.

Del mismo modo la excongresista colombiana, María José Pizarro, también se pronunció sobre la jornada que vivirá el país.

No bajen la guardia, mantienen el IVA a los concentrados de animales, eso se traduce aumento de precios en carne, pollo y huevos. Se mantienen el aumento del 5,5 aporte en salud y pago en la renta el 9% para quienes ganan mas de $3.500.000. Golpe a la clases medias #ParoNacional19N — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 17, 2026