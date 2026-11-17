La red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), utilizada para intercambiar información altamente clasificada, sufrió una caída este martes. Según fuentes consultadas por CNN, hasta el momento no hay indicios de que el incidente haya sido causado por un ciberataque.

La falla se suma a otros problemas tecnológicos registrados recientemente en el país de Donald Trump, como la interrupción del sistema aéreo que obligó a suspender vuelos durante más de cuatro horas el viernes, las dificultades de acceso a plataformas bancarias y una falla en los sistemas de United Airlines que afectó sus operaciones.

*En desarrollo...