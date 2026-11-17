Hay alarmas en Estados Unidos después de que se conociera que la matrícula de nuevos estudiantes internacionales en las universidades cayó nuevamente en otoño, algo que obedece a diferentes factores como la incertidumbre sobre las visas.

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Este fue el dato que arrojó una encuesta publicada este lunes, 16 de noviembre, y citada por The New York Times. De acuerdo con la información, en los últimos meses cayó en un 15 % el número de nuevos estudiantes internacionales matriculados.

Esto se suma, según el medio mencionado, a un desplome del 18 % que se tuvo el año anterior, lo que ha despertado gran preocupación en los directivos de las instituciones de educación superior.

Datos más precisos señalan que la matricula de estudiantes internacionales, incluyendo a los que ya estaban inscritos, se redujo en un 9 % en este otoño, lo que también se suma a la caída del 3 % que se registró en el 2025.

Imagen referencia de una universidad en Estados Unidos. Foto: Getty Images

The New York Times explicó que las matrículas de estos estudiantes internacionales, que normalmente pagan la colegiatura por completo, son las que subsidian, aunque de forma indirecta, a los estudiantes estadounidenses.

El diario indicó que esta situación se está presentando, entre otros factores, por cuenta de las medidas del presidente Donald Trump en contra de los migrantes, a lo que se le suman las políticas de visas que hoy en día son muy confusas y a la guerra comercial que se mantiene con China.

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El medio citó a Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación, quien calificó esto como algo “probablemente histórico” y dejó en claro que los estudiantes internacionales siempre han servicio como un factor de crecimiento para la educación superior de Estados Unidos.

Asimismo, apuntó que es muy preocupante lo de los estudiantes internacional que ya estaban inscritos y que han decidido no seguir.

Debido a estas cifras, según el artículo, las universidades de diferentes zonas han tomado la decisión de recortar sus presupuestos, para lo cual han optado por cerrar programas y despedir a los trabajadores.