Clientes reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea en algunos de los principales bancos estadounidenses este lunes.

Tres aerolíneas quebraron en menos de 24 horas y dejaron a miles de clientes a nivel mundial sin viajes

El sitio web downdetector.com indicó que Bank of America, Chase, US Bank, Wells Fargo y Truist figuraban entre los bancos que no funcionaban o que experimentaban problemas, de acuerdo con información de los usuarios.

Bank of America es uno de los bancos más usados y con más sucursales en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Los servicios de Chase Bank están experimentando un problema técnico, no un problema cibernético, según declaró un portavoz el lunes.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, declaró un portavoz de Chase en un comunicado. “Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”, dijo.

Un portavoz de US Bank afirmó que sus sistemas no se ven directamente afectados; sin embargo, “los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones”.

El operador de la red de Zelle es una empresa llamada Early Warning Services, propiedad de instituciones financieras como Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, US Bank y Wells Fargo.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay, será llevado a la cárcel militar de Viñas Cué tras escándalo de Ueno Bank

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Inténtelo de nuevo más tarde”.

Chase, con sede en Nueva York, es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Estos informes se producen tras una importante interrupción del servicio por parte de Microsoft que comenzó el viernes y duró varias horas, afectando a servicios como Outlook, Teams y el asistente de IA Copilot.

Las entidades financieras no han informado hasta el momento de una afectación generalizada de sus plataformas. Mientras avanzan las revisiones técnicas, los reportes de los usuarios mantienen la atención sobre el funcionamiento de los servicios bancarios digitales y las posibles demoras en las operaciones electrónicas.

*Con información de AP.