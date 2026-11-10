Finanzas
¿Su plata está segura? 5 verificaciones clave que debe hacerle a su banco antes de guardar sus ahorros
A propósito de lo sucedido con Ueno Bank en Paraguay, estas son las verificaciones que debe hacer para no perder su dinero.
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10 de noviembre de 2026 a las 7:08 p. m.
A propósito de lo sucedido con Ueno Bank en Paraguay, estas son las verificaciones que debe hacer para no perder su dinero. Foto: Getty Images
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