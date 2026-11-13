EE. UU. actualizó su listado de grupos terroristas en Latinoamérica y adhirió a más bandas criminales de la región

Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas Los Lorenzanas, los Huistas y Los Mendoza como grupos terroristas, a causa de sus acciones violentas y sus vínculos con los carteles de la droga mexicanos, anunció este viernes el Departamento de Estado.

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Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a grupos del crimen organizado en América Latina, lo que permite a su juicio ampliar el tipo de operaciones que se llevan a cabo en su contra.

“El Departamento de Estado está designando a Los Lorenzanas como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, explicó el comunicado.

Today, the United States is imposing terrorist designations against Los Lorenzanas, Los Huistas, and Los Mendoza. These Guatemala-based groups have deep ties to Mexican cartels and play a significant role in moving illicit drugs through the region. Today’s action demonstrates the Administration’s commitment to disrupting cartel and narcoterrorist networks that threaten U.S. national security. https://t.co/IQPAhGtPtg — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) November 13, 2026

La designación como FTO implica la congelación de cualquier bien en Estados Unidos, además de restricciones de visados.

La segunda calificación implica que se puede perseguir individualmente a sus miembros, que además pueden ser objeto de operaciones particulares, en función de las acusaciones en su contra en Estados Unidos.

Los Lorenzanas es “uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala, responsable de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios del gobierno y fuerzas militares”, asegura el comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Además, el Departamento del Tesoro está designando a Los Huistas y Los Mendoza como SDGT por proporcionar apoyo material a cárteles mexicanos designados por Estados Unidos”, añadió.

Grupos designados por Estados Unidos Foto: X/State Department

“No permaneceremos indiferentes mientras estas organizaciones terroristas extranjeras corrompen las instituciones de Guatemala”, indicó Rubio.

El gobierno Trump invoca la seguridad nacional para legitimar sus acciones armadas contra carteles y grupos criminales fuera de su territorio.

Guatemala forma parte de la alianza contra el crimen organizado y los carteles que lanzó el presidente Trump en marzo en una cumbre de mandatarios en Doral (Florida), con una quincena de asistentes.

Washington ha participado en acciones armadas contra grupos criminales en países como Colombia o Ecuador.