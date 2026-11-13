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EE. UU. actualizó su listado de grupos terroristas en Latinoamérica y adhirió a más bandas criminales de la región

Esta acción permite ampliar el tipo de operaciones que se llevan a cabo en su contra.

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Redacción Mundo
13 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m.
Designaciones de Terroristas Extranjeros de Grupos Guatemaltecos
Designaciones de Terroristas Extranjeros de Grupos Guatemaltecos Foto: State Department

Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas Los Lorenzanas, los Huistas y Los Mendoza como grupos terroristas, a causa de sus acciones violentas y sus vínculos con los carteles de la droga mexicanos, anunció este viernes el Departamento de Estado.

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) REMITIDA / HANDOUT por CASA BLANCA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/8/2026
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Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a grupos del crimen organizado en América Latina, lo que permite a su juicio ampliar el tipo de operaciones que se llevan a cabo en su contra.

“El Departamento de Estado está designando a Los Lorenzanas como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, explicó el comunicado.

La designación como FTO implica la congelación de cualquier bien en Estados Unidos, además de restricciones de visados.

La segunda calificación implica que se puede perseguir individualmente a sus miembros, que además pueden ser objeto de operaciones particulares, en función de las acusaciones en su contra en Estados Unidos.

Los Lorenzanas es “uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala, responsable de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios del gobierno y fuerzas militares”, asegura el comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Además, el Departamento del Tesoro está designando a Los Huistas y Los Mendoza como SDGT por proporcionar apoyo material a cárteles mexicanos designados por Estados Unidos”, añadió.

Grupos designados por Estados Unidos
Grupos designados por Estados Unidos Foto: X/State Department

“No permaneceremos indiferentes mientras estas organizaciones terroristas extranjeras corrompen las instituciones de Guatemala”, indicó Rubio.

El gobierno Trump invoca la seguridad nacional para legitimar sus acciones armadas contra carteles y grupos criminales fuera de su territorio.

Guatemala forma parte de la alianza contra el crimen organizado y los carteles que lanzó el presidente Trump en marzo en una cumbre de mandatarios en Doral (Florida), con una quincena de asistentes.

Washington ha participado en acciones armadas contra grupos criminales en países como Colombia o Ecuador.

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