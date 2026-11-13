José Manuel Restrepo contó cómo será la relación con EE. UU. tras victoria de los demócratas: “Somos conscientes”

Donald Trump sufrió una dura derrota en las más recientes elecciones de los Estados Unidos: los demócratas lograron quitarles a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Esta situación generó muchas reacciones en Colombia; algunos sectores incluso celebraron los resultados. Además, se comenzó a hablar de cómo serán las relaciones del Gobierno De La Espriella con el Congreso norteamericano.

El vicepresidente José Manuel Restrepo habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y respondió al interrogante de cómo se manejará la política exterior con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ahora el control legislativo está en manos de los demócratas.

“Nunca antes Colombia había tenido una relación tan cercana y tan estrecha con el Gobierno norteamericano: somos parte del Escudo de las Américas, hemos trabajado mancomunadamente en una plataforma que lidera la embajadora María Consuelo Araújo y que permite trabajar en los frentes de inversión, comercio, energía y seguridad”, señaló.

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Todo esto, entre otras cosas, desde la visión del funcionario, deja en claro que hay una “relación estrecha” con el Ejecutivo de Trump, algo que se suma al trabajo en equipo que se ha venido haciendo en la lucha contra el narcotráfico.

Muestra de esto, según dijo, son las extradiciones que ha venido firmando el presidente De La Espriella desde que llegó a la Casa de Nariño. “Estamos trabajando para acabar con el narcotráfico en nuestro país”, comentó.

“Esto lo reconoce el Gobierno norteamericano. Yo he tenido reuniones cuando he querido, donde he querido y como he querido con las autoridades de Estado de los Estados Unidos”, agregó.

En ese sentido, Restrepo apuntó que desde el Ejecutivo son más que conscientes de que esta relación entre los dos países ha tenido unos “activos” a lo largo de la historia y el objetivo es seguir preservándolos.

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Dentro de los aspectos que destacó, enfatizó que se trata de una relación bilateral, bipartidista, bicameral y multisectorial. “Esto lo estamos garantizando y estamos trabajando con la embajadora en acercamientos”, manifestó.

Esto último se está haciendo con el Partido Republicano y también con el Partido Demócrata, que es el que tiene hoy en día el control en la Cámara y en el Senado. “Se va a seguir garantizando esa relación bipartidista, que es muy importante en una relación que tiene más de 200 años”, expresó.

“La relación entre los dos países parte de la base de que hemos compartido historia, de que tenemos procesos de cooperación en marcha muy importantes, pero que también es nuestro primer socio comercial y de inversión”, complementó.

El vicepresidente cerró diciendo que estos aspectos llevan a la necesidad de que esta relación se proteja de todas las formas posibles.