¿Está dispuesto el Gobierno a negociar la Ley De Rescate Económico? José Manuel Restrepo lo dejó claro

El pasado 29 de octubre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico que busca aliviar la crisis fiscal del país.

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Ahora, en El Debate de SEMANA, el vicepresidente José Manuel Restrepo dejó claro si el Gobierno está dispuesto a negociar con las diferentes bancadas algunos de los artículos planteados en dicho proyecto.

“Hemos hecho ya muchas reuniones con los integrantes de la comisiones económicas, yo siento que hay un ambiente positivo, en el sentido en que hay ánimo de trabajo mancomunado, hay una conciencia —y eso es muy importante— de que estamos en un momento desafiante, un punto de inflexión en la historia económica y fiscal de este país, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que avocar un camino de solución al problema que heredamos. Y de esas reuniones, el ministro de Hacienda se ha venido después reuniendo con las bancadas y ha tenido un buen eco”, empezó diciendo el vicepresidente Restrepo.

En tal sentido, Restrepo recalcó en El Debate de SEMANA que el Gobierno sí está dispuesto a escuchar las propuestas de las diferentes bancadas para lograr acuerdos que permitan que prospere en el Congreso el proyecto de la Ley De Rescate Económico.

“Claro que hay ánimo de constructivo, hay ánimo de trabajar mancomunadamente en este propósito. El Ejecutivo respeta al Legislativo, y el Legislativo entiende el problema que le ha puesto de presente el Ejecutivo. Y yo estoy convencido de que por el país, por Colombia, por la confianza que necesita esta nación hacia el futuro, por el futuro de las generaciones que vienen a continuación que necesitan un país estable, un país donde haya tranquilidad en el manejo de las finanzas públicas y en el crecimiento, vamos a encontrar caminos de consenso”, dejó claro el vicepresidente de la República en El Debate de SEMANA.

Por lo tanto, Restrepo insistió en que le hizo saber al Congreso que se puede llegar a consensos, sobre la base de que el país necesita un ajuste fiscal.

“Y que el ajuste fiscal es indispensable para garantizar el ordenamiento de las finanzas públicas. Se puede cambiar uno u otro mecanismo con otros mecanismos para al final llegar al camino ideal. Y yo creo que el camino ideal es un camino donde se reconoce lo técnico, y se reconoce lo político”, concluyó el vicepresidente sobre el desarrollo de la Ley De Rescate Económico en el Congreso.