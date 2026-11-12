José Manuel Restrepo responde a quienes le reclaman al Fondo Milagro tras el terremoto en Colombia

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, fue consultado por uno de los temas de debate nacional: los recursos anunciados en su momento para atender a las personas damnificadas por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

“Yo creo que el Fondo Milagro es parte de una plataforma de reconstrucción: en donde está Fondo Milagro, en donde están los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde están los recursos del Ministerio de Hacienda, en donde están los decretos de emergencia económica que generan— incluso, atractivos para la inversión, atractivos de obras por impuestos— los recursos que se le han entregado a través de esos decretos de emergencia a los entes territoriales. La reconstrucción va en marcha, no es una tarea sencilla”, aseguró el vicepresidente Restrepo.

“No es función del MinHacienda la atención de los desastres”, dijo Miguel Gómez. ¿Hasta dónde puede apoyar el Banco Mundial?

Gerente del Fondo Milagro aseguró que no pudo asistir al debate de control político en el Congreso tras agenda con el presidente

Vea la entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República:

“Atendimos al principio la vida de las personas, los rescates, salvamos vidas humanas. Atendimos la atención humanitaria, llegaron como nunca antes recursos al territorio, me lo dijo incluso la residente delegada de Naciones Unidas: nunca en la vida habíamos visto una reacción tan rápida como la del Gobierno colombiano. Y ahora estamos en los procesos de entrega de vivienda, de reconstrucción de vivienda. Atendimos con los subsidios a las distintas ciudades del país”, agregó Restrepo.

“Dispusimos los decretos de emergencia, le entregamos recursos adicionales a los entes territoriales para invertir también en el territorio. Logramos incentivos para atraer inversión. El presidente articuló también los recursos de actores del sector privado para llegar al territorio. Yo creo que hay que verlo en una dimensión macro”, aseguró Restrepo, quien habló con SEMANA a tres meses del movimiento telúrico, que resultó devastador para miles de connacionales.

Al vicepresidente Restrepo se le consultó: “Hay quienes reclaman porque dicen que debe haber más rapidez en la ejecución de los recursos, en la reconstrucción, en la atención de las víctimas, ¿qué responderles?"

“Que estamos acelerando lo máximo que podemos, de verdad. Aquí se ha hecho un esfuerzo gigantesco para trabajar de la mano de los constructores, para acelerar los procesos de construcción y vamos a seguir trabajando en esa dirección”, puntualizó.

Recientemente, también en entrevista con SEMANA, Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, respondió a los ataques en su contra y explicó el manejo de los dineros para los damnificados por el terremoto.

“Los opositores del Gobierno de mi esposo, la izquierda, me han querido utilizar de instrumento para atacarlo a él. Colombia entera sabe que nos hemos movilizado en todos los territorios damnificados. Llegamos a muchos municipios lejanos, estuvimos presentes, movilizamos kits escolares, mercados, kits para la noche, carpas. Hemos estado acompañando de cerca, dándoles una mano, un abrazo a todos los damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo no para”, sostuvo.

!Están las cuentas claras. Quiero decirles a los colombianos que los dineros están ahí, no los tocamos por iniciativa propia y por decisión de la junta directiva. Las ayudas han sido importantes, han sido las que se necesitaban y dije: no es necesario que utilicemos los dineros para las ayudas humanitarias en temas de alimentación. Vamos a dejarlos para una etapa que es muy importante", agregó.

“Tengo que regirme por la ley. Cuando de reconstruir se trata, tenemos una firma importante de interventores en Colombia y de auditoría, PricewaterhouseCoopers, para iniciar esta etapa de reconstrucción. En Cali ya empezamos. Como el reporte lo indica, vamos a llevar la reconstrucción a la IPS Meléndez, al Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, las instituciones educativas Eustaquio Palacios, Carlos Holguín Mallarino y Juan Pablo II. Allí vamos a estar próximamente”, insistió.

“Yo amo servir; desde pequeña me ha gustado servir. Cuando estaba en mi colegio, en Montería, era de las primeras que me postulaba para llevar ayudas a los pabellones de las madres que recién daban a luz en el hospital público. También hacíamos jornadas muy lindas en el asilo con los abuelitos. A pesar de los ataques, siento que esta ha sido una oportunidad que la vida me ha dado para devolverle todo lo que hemos recibido”, acotó sobre el particular.