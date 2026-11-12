Secuestro de Nancy Gómez Sánchez: aparece video de la camioneta en la que fue plagiada escapando a toda velocidad

Se cumplen dos días del secuestro de Nancy Gómez Sánchez y este 12 de noviembre de 2026 se dio a conocer un video, de apenas unos segundos, que muestra la camioneta en la que se la llevaron.

Estas son las imágenes que les permitirán a las autoridades avanzar en las pesquisas respecto a este plagio:

Previo a conocerse estas imágenes, Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, municipio de La Guajira, habló con SEMANA del secuestro de su esposa, Nancy Gómez Sánchez. Durante la entrevista, contó que ella estaba en el gimnasio, haciendo ejercicios, y al salir la esperaban hombres armados que se la llevaron en una camioneta. El alcalde dijo estar atemorizado por la posibilidad de que los delincuentes se hayan llevado a su esposa a Venezuela, por “el tiempo que tuvieron”.

Al preguntarle al mandatario quién es ella, a qué se dedica, en busca de contexto alrededor de su plagio, Buitrago respondió: “Nancy es una mujer de Antioquia. Ella es psicóloga, tiene 43 años; es una persona muy humana, muy solidaria. Todos los uribieros pueden dar fe de su capacidad humana, de esa capacidad humana que tiene mi esposa. Lo único que ha hecho por Uribia es servirle desinteresadamente a todo el pueblo de Uribia”, aseguró.

Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, habló de mensaje amenazante que le llegó a su esposa secuestrada, Nancy Gómez

Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, contó lo que le dijo Abelardo De La Espriella tras el secuestro de su esposa Nancy Gómez

También dijo que tienen dos hijos, uno de 21 años y otro de 13 años. Explicó que él está en Medellín, buscando cupo para el colegio del menor, toda vez que no quieren que siga en La Guajira por temor a su seguridad. Habían acordado tal viaje por miedo, antes del plagio de Nancy Gómez.

Vea la entrevista completa con Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, municipio de La Guajira, y esposo de Nancy Gómez Sánchez:

“Y ella se tomaba esto como una labor social y que Dios le había puesto en sus manos, en su vida. Lo único que quería era servirle. Yo me encuentro en estos momentos en Medellín, precisamente buscándole un cupo al hijo menor mío, que solo tiene 13 años, también por temor a que le pudiera pasar algo a él allá en el municipio de Uribia, por lo desprotegido que estábamos”, agregó el alcalde.

“Hoy me encuentro en Medellín y yo le había pedido: ‘Amor, ven, acompáñame. Vamos para ver si logramos el cupo del colegio’. Y me dijo: ‘No, amor, yo tengo unos compromisos. Déjame cumplir unos compromisos, unas actividades que tengo que hacer y nos vemos el viernes’. Y mira que esas ganas de servirle hoy al municipio de Uribia desafortunadamente terminan en unos hechos que lamentamos como familia. Aprovechar este espacio para pedirles a todas las autoridades tradicionales del municipio de Uribia que cualquier información que nos puedan brindar a nosotros como administración, a las autoridades competentes, por favor, se lo agradecemos”, insistió.

El alcalde aseguró que, desafortunadamente, las intimidaciones en la población que él administra son constantes. Consideró que el secuestro de su esposa, Nancy Gómez, es extorsivo, mas no político.

“Mi esposa ha hecho campaña solidaria brindándoles acompañamiento a todas las familias que han vivido esta situación desafortunada del secuestro. En algún momento, a ella, a mí y a algunos de los familiares míos, a un hermano mío, le enviaron unas amenazas al teléfono donde le decían que le bajara al tono, porque ella en esas intervenciones que hacía pedía precisamente resultados contra estos delincuentes. Y llegaron a escribirle al teléfono que la próxima iba a ser ella o alguno de sus hijos”, narró.

Nancy Gómez Sánchez, la primera dama de Uribia, en La Guajira, que fue secuestrada Foto: Fotos que ella publicó en su cuenta de Instagram

“Fue este año, no tengo la fecha clara, pero existe una denuncia que hicimos ante la Fiscalía en el gobierno pasado. A mí, como alcalde, me asignaron a una persona de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y me dieron un chaleco. Pero realmente mi familia quedó desprotegida. Por eso, hoy le pido a la UNP directamente que extienda también medidas de seguridad a mi familia, porque si se hubieran tomado las medidas correspondientes en el momento que interpusimos esa denuncia ante la Fiscalía, hoy no estuviéramos lamentando esta difícil situación que estamos viviendo”, agregó.

El Gobierno ha dicho que está desplegando operativos para dar con su paradero, mientras su esposo insiste en considerar que se trata de un secuestro extorsivo, no político.