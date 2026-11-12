La ‘Casa en el Aire’, que se construía en tributo al maestro Rafael Escalona, terminó en escándalo y pronunciamiento de Fiscalía

El exgobernador del Cesar Francisco Fernando Ovalle Angarita fue acusado formalmente por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en la contratación de la primera fase del parque ‘La Casa en el Aire’, un proyecto concebido en homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona que no llegó a terminarse.

La investigación da cuenta de que, durante su administración, fue suscrito el contrato 1613 del 29 de noviembre de 2018 con un consorcio, por un valor inicial de 6.398 millones de pesos. Para su ejecución se contempló un desembolso del 40 % del valor total con la firma del acta de inicio, el 20 de diciembre de ese año.

La ‘Casa en el Aire’ de Escalona en Valledupar lleva diez años en obra con millonarios recursos y aún no la entregan. ¿Qué pasó con la plata?

Posteriormente, el negocio jurídico tuvo una adición de 3.042 millones de pesos y la iniciativa alcanzó una inversión total de 14.462 millones de pesos, con participación de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que aportó 1.285 millones de pesos.

Esta es la obra Casa en el aire, en Valledupar Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las evidencias recaudas permitieron identificar posibles deficiencias en la planeación, aprobación y financiación del proyecto, relacionadas con el incumplimiento de requisitos de viabilidad, sostenibilidad y estructuración. También se conoció que entidades del orden nacional emitieron conceptos desfavorables y observaciones técnicas que debían ser atendidas antes de avanzar con la contratación.

Ovalle Angarita habría ignorado las advertencias y continuado con el proceso de adjudicación, aprobado la financiación y suscrito el contrato. Su intervención fue determinante para la consecución de los recursos destinados a la obra. Entre tanto, las falencias durante la planeación incidieron en la funcionalidad de la infraestructura, generaron suspensiones en la construcción, sobrecostos y dificultades para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.

Finalmente, en agosto de 2023 se terminó unilateralmente el contrato, sin que se hubiera completado la primera fase del parque, pese a los recursos destinados y al tiempo transcurrido desde el inicio de las obras. Por estos hechos, la Fiscalía acusó al exgobernador como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Y es que cerca de un cerro en el norte de Valledupar, Cesar, donde debería estar en funcionamiento un centro cultural que rinde homenaje al maestro Rafael Escalona, solo hay un ‘elefante blanco’. Una obra inconclusa con recursos millonarios.

En Valledupar, hablar de la Casa en el Aire desata risas y comentarios de la gente, que ve lejana la entrega de la misma. Lo que se ha conocido en medio de esta polémica obra no solo ha sido la demora en la entrega o el dinero invertido, sino que también al inicio hubo una alerta que, al parecer, no tuvieron en cuenta.

Para Alfonso Luis Martínez, miembro del Foro Ambiental de Valledupar, esta obra no debió levantarse en la zona por el daño ambiental que, al parecer, hizo la misma.

“Desde el principio se le advirtió al alcalde Augusto Ramírez que ese cerro era un ícono ambiental de Valledupar. Es un paisaje que florece con cañahuates. Y, aun así, decidieron levantar allí una mole de concreto sin estudios ambientales serios”, denuncia.

n un episodio insólito, Martínez recuerda cómo “alquilaron la Casa en el Aire para una fiesta del Festival Vallenato 2025, a pesar de que no estaba terminada ni habilitada. Fue utilizada por una empresa privada mientras los ciudadanos seguíamos esperando que se entregara al público. Es un escándalo”.