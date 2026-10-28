Intento de feminicidio en Valledupar: pánico por hombre que atacó con cuchillo a su pareja

Un presunto caso de intento de feminicidio es investigado en Valledupar, luego de que una mujer fuera atacada con un arma cortopunzante en plena vía pública. La agresión ocurrió durante la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en el barrio Santa Rita, frente a la sede Hogar del Niño del colegio Leonidas Acuña.

Investigan presunto feminicidio en Valledupar: una mujer fue asesinada, al parecer, por su pareja sentimental

La mujer quedó en el suelo tras ser interceptada por un motociclista, que sería su pareja. Quienes pasaban por el sector se acercaron al ver la agresión y lograron separarlo de la víctima.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la mujer se movilizaba en su motocicleta cuando su pareja sentimental, quien también iba en moto, la habría interceptado y embestido hasta hacerla caer sobre el pavimento.

Una vez en el suelo, el hombre presuntamente la agredió y le causó una herida en el rostro con un arma cortopunzante. La situación fue advertida por varias personas que transitaban por el lugar y que intervinieron para detener el ataque.

Hombre habría agredido a su pareja con un cuchillo en el barrio Santa Rita de Valledupar este miércoles, 28 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Pilón / Montaje SEMANA

La reacción de los ciudadanos fue clave

En un primer momento, algunas de las personas que presenciaron la escena habrían pensado que se trataba de un atraco. Sin embargo, al observar la violencia con la que el hombre atacaba a la mujer, decidieron intervenir para separarlo de ella.

Un video difundido sobre el episodio muestra a varios ciudadanos enfrentándose al señalado agresor y apartándolo de la víctima. La intervención permitió frenar la agresión mientras la mujer recibía ayuda.

El caso ha generado preocupación por la violencia ejercida contra la mujer en un espacio público y por la manera en que, según los reportes iniciales, habría sido interceptada mientras se desplazaba en motocicleta.

Hombre habría agredido a su pareja con un cuchillo en el barrio Santa Rita de Valledupar este miércoles, 28 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Pilón / Montaje SEMANA

La Policía capturó al señalado agresor

De acuerdo con la información entregada hasta el momento, la Policía capturó al hombre señalado de atacar a la mujer. El caso se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre las circunstancias de la agresión y la situación judicial del detenido.

Por ahora, no se han precisado públicamente otros detalles sobre el estado de salud de la víctima ni sobre las actuaciones judiciales posteriores a la captura.

El episodio vuelve a poner la atención sobre la violencia contra las mujeres y la importancia de denunciar oportunamente las agresiones y activar las rutas de protección. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido en el barrio Santa Rita y la responsabilidad del señalado agresor.