Indignación en Valledupar: estatua de Diomedes Díaz terminó vandalizada y autoridades tomaron decisiones

Toda una polémica se ha registrado en Valledupar, Cesar, luego de que la estatua del cantante vallenato Diomedes Díaz terminara vandalizada en uno de sus brazos. Al parecer, por malas prácticas de propios y turistas que llegan a tomarse fotos en el sitio donde esta se encuentra situada.

Un carro chocó la fachada de un supermercado en Barranquilla: las llantas traseras quedaron en el aire

El periodista Luis Mendoza compartió por medio de sus redes sociales la denuncia que provocó la molestia de los habitantes de la capital del Cesar: “¿Y dónde está el brazo? El Cacique centinela del río Guatapurí es ahora un MANCO, porque, según los vendedores callejeros, sus frecuentes vecinos, las mujeres se le sentaban hasta en el brazo para salir encinta. #vallenatos, cuidemos nuestra ciudad de #valleduparlamáslinda”.

Por su parte, el usuario de X, nolascodjesus, también rechazó este tipo de prácticas que afectan el turismo que realizan en esta zona del Caribe colombiano.

“Hay que decirlo como es. Esto no es travesura, esto es vandalismo. Miren lo que le hicieron a la estatua de Diomedes. Le mocharon la mano. ¿Eso qué es? ¿Eso es ser vallenato? Nos quejamos de que Valledupar no avanza, pero hay unos malos ciudadanos que destruyen lo que es de todos. Esto no es contra la Alcaldía, esto es contra nosotros mismos. Contra nuestra cultura, contra nuestra historia, contra lo que nos representa, Valledupar no se cuida con discursos, se cuida con respeto. El que daña lo público, daña a su propia ciudad. Hay que querer a Valledupar, y quererla es cuidarla”, indicó.

Abogado de fiscal que apareció en aparente estado de embriaguez durante audiencia rompe el silencio: revela qué habría ocurrido

Luego de esta situación, el alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X y sostuvo que dio una instrucción: “Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la @OfiCulturaVpr para que se encargue de arreglarlo”.