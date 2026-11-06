Golpe al Clan del Golfo en Cesar: tres muertos, un capturado y un poderoso arsenal incautado durante operación Agamenón

Un duro golpe dio la Policía Nacional en el departamento del Cesar contra el Clan del Golfo. Así lo dio a conocer este viernes 6 de noviembre el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta en la red social X.

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Se conoció que los integrantes de un grupo élite policial atacaron a la estructura denominada Nelson Darío Hurtado Simanca, señalada de participar en actividades criminales en diferentes departamentos del norte del país.

“¡El miedo cambió de bando! ¡Continúa la ofensiva contra el narcoterrorismo! En desarrollo de la operación Agamenón, ejecutada por nuestra Policía Nacional en zona rural de San Martín, Cesar, golpeamos a la estructura narcoterrorista Nelson Darío Hurtado Simanca, del Clan del Golfo. ¡Tres narcoterroristas dados de baja y uno capturado en flagrancia!”, señaló el jefe de Estado.

En medio del operativo de la Policía lograron decomisar siete fusiles, 35 granadas, 1.200 cartuchos de diferentes calibres, 16 proveedores, un dron y material de intendencia.

“Con esta operación debilitamos la capacidad armada, la expansión territorial y los corredores criminales de esta estructura, especialmente las rutas del narcotráfico en la Costa Atlántica. Este golpe también afecta su capacidad para ejecutar acciones violentas, sostener sus economías ilícitas y amenazar a las comunidades de Cesar, Magdalena y Norte de Santander”, agregó el presidente De La Espriella.

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El presidente envió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública en Colombia para que sigan dando estos duros golpes en contra de los ilegales.

“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este resultado. Seguiremos actuando con toda la determinación del Estado para recuperar la seguridad y proteger a los colombianos”, sostuvo.

Operativos de la Policía Nacional en contra del Clan del Golfo. Imagen de referencia. Foto: Policía-Semana

Finalmente, el presidente lanzó una advertencia a los integrantes de las organizaciones criminales que delinquen y pretenden imponer sus reglas de terror en las diferentes regiones de Colombia.

“¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la acción legítima del Estado!”, concluyó.