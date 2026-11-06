Molestia en la Procuraduría: cuestionan petición de delegado que tuvo antecedente con la justicia

SEMANA tuvo acceso a un memorando que firmó Robinson Sanabria, el procurador delegado con Funciones Mixtas para la Conciliación Administrativa, que ha generado molestias al interior de la entidad por el tipo de información que solicitó y sus funciones para pedir ese tipo de datos.

El documento, expedido el pasado 3 de noviembre, se titula “Memorando N.° 13” y salió dirigido a los procuradores judiciales I y II para asuntos administrativos, sustanciadores, auxiliares ad honorem y funcionarios de las delegadas con el asunto “información general”. Todos esos funcionarios hacen parte de la delegada que lidera Sanabria.

Este es el memorando que firmó el procurador Sanabria. Foto: Suministro

Lo llamativo es que el procurador delegado estuvo involucrado en 2017 en un escándalo relacionado con una supuesta orden a nombre del exfiscal general Eduardo Montealegre; esto para impedir un operativo del CTI en Cartagena. Por ese caso tuvo que declarar ante la Corte Suprema de Justicia y en 2024 el proceso prescribió por petición de la Fiscalía.

Ahora, con su paso en la Procuraduría, expidió el memorando de una página con el que detalló que el objetivo era conocer la realidad actual laboral de todo el personal adscrito a su despacho. Puso como fecha límite el miércoles, 4 de noviembre, a las 4:00 p. m., para que le enviaran dicha información a través de correo electrónico.

Esa información requerida incluye los nombres completos de los funcionarios, la dependencia para la que trabajan directamente, las labores que desarrollan en la delegada, la carga laboral que tienen hasta la fecha, los asuntos pendientes por resolver con fecha de vencimiento, la situación especial que presente cada servidor y la indicación de si cumple funciones con otras delegadas.

Fuentes dentro de la entidad manifestaron que “hay molestia porque el procurador llegó a pedir ese tipo de cuentas. Nadie sabe qué hace un delegado pidiendo ese tipo de información. Pero preocupa que cuando iba para la Uiaf, su nombramiento fue cuestionado, pero ahora está en la Procuraduría”.

La petición de Sanabria apareció días después de que el procurador general, Gregorio Eljach, le pidiera la renuncia a todos los procuradores delegados y sindicatos; al interior de la entidad denunciaron una ola de despidos masivos de funcionarios en provisionalidad sin aparentes motivos.

Polémica por posible nombramiento en la dirección de la UIAF: preocupa antecedente

SEMANA reportó en febrero de este año que el nombre de Robinson Sanabria habría generado polémica en la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), una de las entidades más poderosas del Estado colombiano, después de que se corrió el rumor de que habría sido contratado como asesor del entonces director Jorge Lemus.

En esa época, se cuestionó que Sanabría llegara a esa entidad a pesar del escándalo en el que estuvo involucrado durante la administración de Montealegre en la Fiscalía General de la Nación. Pero eso no fue un antecedente para que aterrizara en la justicia disciplinaria que lidera la Procuraduría General de la Nación.