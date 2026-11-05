Un mensaje de WhatsApp entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez prueba que el entonces presidente sí le pidió a su directora del Dapre buscar un contrato para Deicy Jiménez en el gobierno.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

La conversación está fechada el 12 de diciembre de 2025 y tiene este diálogo:

[10:41 a.m.]: Por mi propia cuenta del país

Por mi propia cuenta del país [Archivo PDF] DeicyJimenez .pdf (197 kB)

(197 kB) [1:06 p.m.]: Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior

Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior [1:06 p.m.]: Perfecto, señor Presidente.

El chat fue publicado también por Noticias Caracol y el periodista Melquisedec Torres.

La reacción de Iván Cepeda cuando le pidieron que se pronunciara por video de Petro besando a Deicy Jiménez

Deicy Jiménez es la mujer que le contó en exclusiva a Vicky Dávila, en una entrevista, que el expresidente le entregó contratos por haber tenido una relación íntima.

También aseguró que en la recta final del gobierno estas contrataciones se dieron a cambio del silencio de varias mujeres que lo habían amenazado con contar. “Sé de algunas que sí, que lo amenazan”, dijo ella. Y aseguró que por cuenta de eso se daban esas transacciones. Las otras mujeres, según ella, le decían que podrían “hablar sobre esto y otras cosas más delicadas… Todas sabemos mucho”.

Deicy Jiménez publica un video que prueba su relación con Gustavo Petro en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

“Como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, le dice Deicy a la periodista Vicky Dávila.

Jiménez publicó este miércoles 4 de noviembre un video en el que se alcanza a ver la cara del expresidente Petro y también se escucha su voz.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y les pido a esa justicia y al Gobierno que no permitan que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”, dijo ella en su cuenta en Instagram.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

El expresidente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que no niega la autenticidad de la grabación. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, dijo.

Gustavo Petro responde a video con Deicy Jiménez. Esto dijo

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, agregó.

El abogado del expresidente, Alejandro Carranza, también emitió un pronunciamiento.

“El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”, aseguró.