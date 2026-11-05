ELN se atribuye secuestro de la subteniente María Camila Pantoja y amenaza sobre cualquier intento de rescate

Este jueves 5 de noviembre, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, plagiada en Saravena, Arauca.

Por medio de un comunicado, un delincuente de ese grupo armado ilegal aseguró que la oficial fue secuestrada el 4 de noviembre “en acción de registro y control urbano de unidades especializadas del frente de guerra oriental”.

Además, amenazó la integridad de la oficial en caso de una operación militar para rescatarla. “Nos responsabilizamos de esta operación militar y a la vez responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, dijo el guerrillero.

Subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN en Arauca. Foto: Suministrado a SEMANA.

También condicionó el respeto de los derechos de la subteniente a “las realidades de la guerra que vive la región”.

La oficial, de acuerdo con fuentes militares, se encontraba asignada a las unidades de inteligencia y se encontraba realizando labores correspondientes asignadas por sus superiores cuando se dio su plagio.

Pantoja Hernández estaría en manos del frente Laín Sáenz, que según información de inteligencia militar cuenta con más de 530 integrantes y es el más poderoso del Frente de Guerra Oriental.

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Información de inteligencia militar obtenida por SEMANA advierte que el secuestro por parte del ELN “permanecerá como herramienta política y como mecanismo de legitimación ante actores internacionales y aliviar la presión en áreas de convergencia criminal”.

Así mismo el documento alerta por la expansión y presencia territorial del frente de guerra oriental en 42.000 kilómetros cuadrados.

Fuentes militares señalaron que se están haciendo diferentes maniobras para evitar que el ELN lleve a territorio venezolano a la oficial. Es de público conocimiento que cuando ocurren este tipo de situaciones, la guerrilla pasa la frontera hacia el vecino país.

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Sobre el secuestro de la oficial, el Ejército indicó que “en hechos que son materia de investigación, se tuvo conocimiento del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, orgánica del Grupo de Caballería Mediano n.° 18, quien se movilizaba por el casco urbano del municipio de Saravena, Arauca. Este hecho habría sido perpetrado por terroristas del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, Frente Domingo Laín Sáenz”.