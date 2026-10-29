Alcalde de Zipaquirá pide priorizar el RegioTram del Norte en el Plan Nacional de Desarrollo: “Permitirá acceder a oportunidades”

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, solicitó al Gobierno nacional priorizar el RegioTram del Norte en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y respaldar su avance. La petición se realizó tras el ‘Encuentro Regional de Bogotá y Cundinamarca’, convocado para aportar a la construcción de la hoja de ruta del próximo cuatrienio.

El mandatario señaló que el proyecto busca mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de Sabana Centro, además de facilitar el acceso de sus habitantes al empleo, la educación y otros servicios.

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“El RegioTram del Norte, o también Tren de Zipaquirá, transformará la movilidad de Zipaquirá y la Sabana Centro, permitirá compartir más tiempo en familia y acceder a mejores oportunidades. Con dos de sus 17 estaciones en nuestra ciudad, invitamos al Gobierno Nacional a priorizar este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo y a sumar esfuerzos para hacerlo realidad”, afirmó Rojas.

Render de lo que será una de las dos estaciones del RegioTram del Norte ubicadas en Zipaquirá. Foto: Suministrada / Alcaldía de Zipaquirá - API

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la importancia de incorporar una perspectiva regional en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y planteó la necesidad de impulsar el crecimiento económico de los territorios.

“Es acertada la visión del Gobierno nacional y Planeación Nacional al incluir una visión regional dentro de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. La misión es clara: crecer 6 %. Cundinamarca, como Bogotá, tiene un crecimiento interesante de su PIB, y podemos crecer mucho más para aportar a los territorios que están rezagados; la ruta que estamos trazando es competitividad, crecimiento económico y acceso a los beneficios del Estado”, destacó el gobernador Rey.

Inversión y alcance del proyecto

El RegioTram del Norte contempla una inversión total de $17,4 billones y un trazado de 48,9 kilómetros entre Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá. El sistema contará con 17 estaciones y 26 trenes eléctricos.

Según las proyecciones del proyecto, la operación comenzaría con una demanda cercana a los 180.000 pasajeros diarios, que podría aumentar hasta los 280.000.

En materia de financiación, la Gobernación de Cundinamarca comprometió $3,2 billones para la cofinanciación de la obra. A través de la Empresa Férrea Regional (EFR), el departamento también ha adelantado labores de estructuración y el proceso licitatorio.

La iniciativa prevé conexiones con otros sistemas de transporte, entre ellos el Metro de Bogotá, TransMilenio y el RegioTram de Occidente, así como con ciclorrutas y senderos peatonales.

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Empleo e impacto ambiental

De acuerdo con las estimaciones de la EFR, durante la construcción podrían generarse cerca de 5.000 empleos directos y 9.000 indirectos. Para la etapa de operación se proyectan alrededor de 600 puestos de trabajo permanentes.

En cuanto al componente ambiental, las proyecciones oficiales indican que el funcionamiento eléctrico del sistema permitiría mitigar aproximadamente 60.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año.

La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Zipaquirá y los demás municipios de Sabana Centro prevén continuar las gestiones conjuntas con el Gobierno Nacional para avanzar en las siguientes etapas del proyecto, que busca fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios de la región.