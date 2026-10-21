Creciente súbita provocó daños en tres casas en el Cañón del Combeima, en Ibagué

Las fuertes precipitaciones de esta tarde provocaron una creciente súbita en el Cañón del Combeima, en el occidente de Ibagué.

Las mayores afectaciones, informó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ocurrieron en la rivera de la quebrada El Trapiche, en el sector conocido como Pico de oro, donde tres casas resultaron afectadas.

“Una de las familias lo perdió todo, la familia de don Jacinto, de doña Cecilia, una familia de adultos mayores, llamamos a la solidaridad de los ibaguereños para levantarles la esperanza y por supuesto rodearlos con la solidaridad y la generosidad que nos caracteriza”, dijo la alcaldesa.

Creciente súbita provocó emergencia en el sector del cañón del Combeima, en Ibagué. Foto: Redes sociales

La creciente provocó gran preocupación esta tarde entre los habitantes de esa zona de la capital tolimense, hasta donde fue enviada maquinaria amarilla para remover no solo el lodo, si no también el material de algunas de las viviendas afectadas.

El Cuerpo de Bomberos de Ibagué indicó que 12 de sus unidades estuvieron prestas para socorrer a los damnificados, además, que con algunos de sus cuatro vehículos de emergencia ayudaron a para que se restableciera la movilidad.

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Hacia las 8:30 p. m., la alcaldesa Aranda señaló que la emergencia ya había sido mitigada.

“Hemos mitigado la situación, hemos despejado la vía con todo nuestro equipo de gestión de riesgo, el Cuerpo Oficial de Bomberos, los Soldaditos azules de Ibagué Limpia y estamos muy atentos para mañana realizar un diagnóstico por toda la zona de la Cuenca del cañón del Combeima”, expresó.

En su pronóstico del clima para este miércoles, 21 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había previsto precipitaciones en casi todo el territorio nacional.

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Sin embargo, las más fuertes se concentrarían específicamente en áreas puntuales del Pacífico colombiano y el sur de la Amazonía. Además, debido a la humedad atmosférica, se podrían registrar sensaciones térmicas localmente elevadas.

En la zona Andina, según la entidad, se presentarían precipitaciones de intensidad variable durante todo el día en el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte de Tolima y sectores montañosos del norte y sur de Huila.