“Hasta siempre, Perla”: despiden a perrita antinarcóticos tras más de 7 años de servicio en Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué despidió a Perla, una perrita especializada en la detección de sustancias ilícitas que durante más de siete años acompañó diferentes labores de seguridad y control en la ciudad.

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La institución confirmó su fallecimiento a través de sus canales oficiales y aprovechó la publicación para recordar la trayectoria de esta integrante de cuatro patas, destacando su valentía, disciplina y lealtad durante los años que permaneció al servicio de la comunidad.

“Hoy no solo perdimos a uno de nuestros héroes de cuatro patas; hoy despedimos a una funcionaria más, a una integrante de nuestra gran familia policial”, señaló la Policía en su mensaje.

Perla hacía parte de las labores relacionadas con la detección de sustancias y participó en diferentes operaciones de control e inspección. Durante su trayectoria, su trabajo estuvo vinculado con las acciones de las autoridades para combatir el tráfico de drogas y apoyar la seguridad ciudadana en la región.

La Policía destacó los resultados que dejó durante sus más de siete años de servicio y señaló que su presencia también marcó a los uniformados que trabajaron junto a ella.

“Durante más de siete años, Perla, nuestra canina experta en antinarcóticos, estuvo al servicio de la comunidad, entregando su valentía, disciplina y lealtad en cada misión, dejando importantes resultados y una huella imborrable”, indicó la institución.

El homenaje también puso sobre la mesa el vínculo que se forma entre los perros especializados y sus guías. Durante años, estos animales participan en entrenamientos, operativos e inspecciones junto a los uniformados, por lo que terminan convirtiéndose en compañeros habituales de trabajo.

En el caso de Perla, la Policía aseguró que su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y trabajar junto a ella

“Hoy su partida nos duele, pero su legado permanecerá siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerla y trabajar junto a ella“, agregó la institución en el post.

Los perros entrenados para labores policiales cumplen funciones específicas gracias a su capacidad para detectar olores y sustancias. Por eso, además de su papel operativo, suelen convertirse en figuras reconocidas dentro de las unidades a as que pertenecen.

La Policía Metropolitana de Ibagué cerró el homenaje con un mensaje de agradecimiento para Perla, resaltando los años que dedicó a su labor.

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“Hasta siempre, Perla. Gracias por servir y dejar en alto el nombre de nuestra institución”, añadieron.

Así, Perla fue despedida después de más de siete años de servicio, dejando un recuerdo especial entre sus compañeros y guías, quienes destacaron su aporte durante los diferentes procedimientos en los que participó.