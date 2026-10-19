Nuevo incendio forestal en Villa de Leyva, gobernador de Boyacá pidió investigar las causas de esta conflagración

Un nuevo incendio fue reportado este lunes, 19 de octubre, en Villa de Leyva, esta vez en la vereda La Capilla, sector Boquerón.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidió que las causas sean investigadas. Además, indicó que se usará para intentar apagar las llamas un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora.

Incluso, el mandatario manifestó que los Bomberos de Villa de Leyva ya están en el lugar, pero “hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control”.

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