Un choque entre dos camiones terminó convirtiéndose en un accidente que afectó a tres peatones en Santa Rosa de Osos, Antioquia.

El siniestro ocurrió durante la tarde del jueves 15 de octubre y quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

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El hecho se presentó en el sector El Pinal. Según la información difundida sobre el accidente, uno de los camiones se encontraba detenido o saliendo a la vía, pero habría quedado parcialmente expuesto sobre la calzada principal. Segundos después, otro vehículo de carga que transitaba por el lugar lo impactó por la parte trasera.

La fuerza del choque hizo que el primer camión se desplazara y terminara arrollando a tres hombres que caminaban delante del vehículo.

Momentos previo al choque de camiones en Santa Rosa de Osos, Antioquia la tarde del jueves 15 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de Facebook Medellín Comunica / Montaje SEMANA

La secuencia quedó registrada en video y permite observar cómo una colisión entre los automotores terminó involucrando también a los peatones que se encontraban en el sector.

Las imágenes compartidas por diferentes usuarios muestran el momento del impacto y los daños que dejó la colisión. La fuerza del golpe también provocó afectaciones en uno de los vehículos de carga.

El accidente generó preocupación por la forma en que el camión terminó avanzando hacia los hombres. Sin embargo, aunque algunas versiones apuntan a una posible imprudencia relacionada con la ubicación del primer vehículo sobre la vía, las circunstancias exactas del siniestro deben ser establecidas por las autoridades.

¿Cuál es el estado de los lesionados?

Los reportes iniciales difundidos sobre el caso señalaron que tres personas resultaron lesionadas y que una de ellas se encontraba en estado de extrema gravedad por las contusiones sufridas.

No obstante, otra publicación local habló de las otras dos personas heridas y señaló que todavía no había un pronunciamiento oficial, por lo que el balance definitivo requiere confirmación.

De acuerdo con la información disponible, los afectados fueron trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención médica.

Las autoridades de tránsito deberán establecer cómo ocurrió el choque y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

Por ahora, el video se convirtió en uno de los principales registros del accidente y muestra cómo el impacto entre dos vehículos de carga terminó poniendo en riesgo a quienes caminaban cerca de la vía.