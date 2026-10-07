Gravísimo accidente de tránsito deja al menos cinco muertos y siete heridos en Urabá

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles, 7 de octubre, en una vía rural de Necoclí, Antioquia, que dejó cinco personas muertas y siete heridas preliminarmente, luego del choque entre un vehículo tipo furgón y una minivan de servicio público.

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El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la tarde en el kilómetro 19 de la vía que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá, en el sector que conduce desde el casco urbano hacia el corregimiento Mellito, después del puente de Mulatos.

De acuerdo con la información preliminar, la minivan pertenece a la empresa Coointur y cubría la ruta Montería-Apartadó. El otro vehículo involucrado era un furgón.

Las imágenes conocidas después de la emergencia muestran la magnitud del impacto. La minivan quedó con graves daños estructurales y prácticamente destruida, mientras los organismos de socorro adelantaban las labores de atención y traslado de los sobrevivientes.

La secretaria de Salud de Necoclí, Yarbis Urango, informó que “el municipio esperaba la llegada de ambulancias procedentes de otros municipios de Urabá para trasladar a los afectados hacia centros asistenciales de segundo nivel”.

La necesidad de recurrir a vehículos de emergencia de otras localidades se produjo mientras los organismos atendían a los lesionados y trasladaban a los pacientes hacia la cabecera municipal para recibir atención médica.

El Cuerpo de Bomberos de Necoclí coordinó las labores de respuesta junto con otros organismos de emergencia que acudieron al lugar del accidente.

Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de las circunstancias que provocaron el choque y en la identificación de las demás personas involucradas.

El saldo de cinco fallecidos corresponde a un reporte preliminar y las autoridades continúan con las labores de atención y verificación de la información relacionada con el siniestro.