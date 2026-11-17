Un video que comenzó a circular en redes sociales generó bastante polémica por la participación en una pelea contra un uniformado de la policía, por parte del alcalde del municipio de Casabianca en el departamento del Tolima, William Cardona Orozco. En la mañana de este martes 17 de noviembre, Cardona se pronunció al respecto.

Políticos en Colombia terminaron en una pelea de boxeo para arreglar sus diferencias; vea lo que pasó

El video se hizo público y correspondería a hechos ocurridos durante la noche del domingo 15 de noviembre en el marco de las fiestas que se llevaron a cabo durante el pasado puente festivo en Casabianca, Tolima.

Las imágenes muestran a varios hombres enfrentándose y golpeando a un policía. El funcionario intentaba controlar el altercado, pero fue reducido por al menos 5 hombres.

Momentos del incidente en el que quedó involucrado el alcalde de Casabianca, Tolima, William Cardona Orozco el domingo 17 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Momentos del incidente en el que quedó involucrado el alcalde de Casabianca, Tolima, William Cardona Orozco el domingo 17 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Los usuarios que compartieron el video y otros que lo comentaron, señalaron la participación del alcalde, William Cardona Orozco, en el hecho. En un momento se evidencia cómo el primer mandatario del municipio suelta su muleta y decide participar activamente del conflicto. Sin embargo, lo que más se le cuestiona es la forma en la cual decidió interceptar al uniformado tomándolo por su cuello.

Ante las distintas versiones que surgieron, Cardona dio su testimonio en la emisora de radio local ‘La Voz del Pueblo 920am’. Allí enfatizó que el incidente comenzó por una discusión entre una pareja y otro hombre. “Yo mismo fui quien llamó al policía para terminar el conflicto”, inició en su relato.

Momentos del incidente en el que quedó involucrado el alcalde de Casabianca, Tolima, William Cardona Orozco el domingo 17 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Más adelante comentó que cerca del lugar se estaban presentando otros problemas y que la fuerza pública estaba tratando de controlarlos, razón por la cual optó por soltar su muleta e inmiscuirse en la escena. “Ante el evento, yo decidí literalmente volar e intentar separar a las personas”.

Cuestionado por el hecho, Cardona destacó que intercedió en el conflicto y que cuando lo hizo, todo se calmó de inmediato. “Todos saben que estoy con una muleta, lesionado y en recuperación, pero me tocó participar porque ahí estaba hasta el Presidente del Concejo”.

Momentos del incidente en el que quedó involucrado el alcalde de Casabianca, Tolima, William Cardona Orozco el domingo 17 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Sin embargo, y a pesar de dar su versión del hecho, los comunicadores que lo entrevistaron le señalaron que, para una próxima oportunidad, lo mejor es que no participe de esa forma. “Alcalde, lo mejor es que usted dé la orden y no se meta en esos conflictos; esto se presta para muchos malos entendidos, como este. Usted es la primera autoridad del municipio”, le manifestó un entrevistador.

El alcalde aceptó el consejo dado y dijo: “Tiene toda la razón. Como acá nos conocemos entre todos, pensé que era lo mejor, pero lo tendré en cuenta”.