“No fuimos los únicos que peleamos”: gobernador de Caquetá le contó a SEMANA cómo terminó en ring de boxeo con alcalde de Florencia

Fue la disputa del año. Quizá del cuatrienio. Y ocurrió el pasado fin de semana cuando el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, dejaron sus despachos oficiales para enfrentarse en un ring de boxeo en la capital de ese departamento.

El enfrentamiento tuvo decenas de espectadores. También de cámaras de medios locales que no quisieron perderse la prueba. Las imágenes que circulan en las redes sociales evidencian a Cuéllar y Monsalve lanzándose más de un puño en la velada que denominaron ‘Guerra de la Selva’, el 12 de septiembre de 2026.

El gobernador de Caquetá (amarillo) vs. el alcalde de Florencia (vino tinto). Foto: SEMANA

El gobernador Luis Francisco Cuéllar habló con SEMANA y despejó dudas: contrario a lo que muchos especulan, se trató de una competencia de boxeo con la que pretenden impulsar nuevamente la Liga de Boxeo del Caquetá, que ha estado en decadencia en los últimos años.

“No tenemos diferencias políticas. Somos parceros. Si las tuviéramos, nos hubiéramos dado fuerte”, contó entre risas el mandatario regional.

Y narró que la Liga de Boxeo de su departamento atraviesa por una crisis jurídica compleja:

“Está cerrada en este momento. Y se unieron varias cosas: Genaro Granja, quien trajo el boxeo al Caquetá hace 60 años, hoy tiene 83 y padece una enfermedad compleja. La Alcaldía le dio máxima distinción del municipio y yo la del departamento en ese evento. Reconocimos su trabajo como exponente máximo del departamento porque, además, fue campeón nacional de boxeo en Colombia. El otro objetivo era reactivar la liga”, afirmó.

EL Gobernador de Caquetá (amarillo) y el alcalde de Florencia (vino tinto) se batieron en duelo en un ring de boxeo. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

El gobernador dijo que él no fue el único que terminó en el ring de boxeo.

La primera dama de Florencia, Caquetá, también se enfrentó con una reina municipal de ese departamento.

“En total fueron cinco las peleas: entre dos influenciadores, dos bailarinas del Sanjuanero, el gobernador y el alcalde de Florencia, la gestora social y la reina, entre otros. Hubo varios combates”, explicó.

Cuéllar contó que su enfrentamiento “fue cortico”, “de exhibición” y duró tres minutos.

Pero el evento de expectativa sirvió. Su teléfono no ha dejado de parar. Le están marcando personas a nivel nacional y él espera que varios inversionistas y amantes del deporte se muestren dispuestos a apoyar el boxeo en su departamento.

“La pasamos espectacular en la velada de boxeo, fue un espacio de paz, integración y dinamización económica. Felicitaciones a los organizadores por tan espectacular evento. Me ganó el señor gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencer”, dijo el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve.

Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador de Caquetá. Foto: Gobernación de Caquetá

Y añadió: “Procuré dejar en alto a los míos; a los de la barriada, a los de calle, a los que jugábamos a pie limpio, tocábamos la puerta del vecino y salíamos corriendo, a los que nos enfrentábamos en el calor de un partido de micro, sin armas y luego tomábamos gaseosa riéndonos de los morados. Hoy como Alcalde honro la memoria de la paz, el deporte y la adecuada solución de los conflictos. Recuerden que una derrota es solo un paso para obtener una gran victoria. ‘El que se mete con mi barrio, me cae mal’, como dijo Rubén Blades”.