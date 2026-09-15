Canciller Omar Bula dice que la Cancillería “se va a modernizar” para una mayor eficiencia institucional

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, participó en un debate en el Congreso relacionado con el presupuesto de la Cancillería y el servicio exterior. Dijo que todas las carteras del Gobierno tienen la directriz de reducir los gastos y que él cumplirá esa orden en la cartera que dirige.

Bula habló de tres prioridades que tiene su administración para los próximos cuatro años de gobierno. Uno de ellos es que la Cancillería se modernizará.

“Se trata de una transformación digital y de una inyección para eficiencia institucional. Queremos tener una gestión por resultados, medir el papel de nuestros embajadores, de nuestros cónsules de manera cercana en términos de estar seguros que están cumpliendo y promoviendo los objetivos del plan estratégico de Cancillería y del Gobierno para los próximos años”, aseguró Bula.

El canciller dijo que buscará que el ministerio esté enfocado en el servicio al ciudadano, tanto en el país como en el exterior. “De nada serviría el servicio exterior de Colombia si no tiene como primer sujeto al ciudadano colombiano”, dijo el ministro.

Bula agregó que todo lo relacionado con pasaportes, servicios consulares y apostillas representa la imagen del país y por eso se debe garantizar la calidad en estos trámites para que los ciudadanos tengan esa tranquilidad.

“Que lo primero que tengamos en lista sea el ciudadano colombiano. De otra manera el servicio exterior es inocuo”, señaló.

El canciller dijo que uno de los propósitos será modernizar la entidad. Foto: Cortesía: Cancillería

Además, Bula agregó que debe haber una “austeridad inteligente”:

“Este Ministerio no va a pedir más recursos, se va a ajustar a la reducción que se hizo en el Presupuesto General de la Nación que se hizo para el 2027. Y ese ajuste se realizará con ciertos sacrificios, pero sobre todo, con una optimización de los procesos y los recursos disponibles con un mejor control de gasto y con esa gestión moderna por resultados que queremos implementar desde ya durante los próximos cuatro años”.

Uno de los temas más fundamentales en el corto plazo es lo que pueda pasar con el convenio de pasaportes con Portugal, que fue frenado por una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente el proceso mientras se toma una solución de fondo.

Desde la Cancillería han dicho que cuentan con un stock de más de 6.000 libretas. Además, le consultaron al Tribunal si el proceso de personalización se podría seguir adelantando, pues se solicitó que se continúe brindando de manera ininterrumpida este servicio.