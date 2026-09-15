Abelardo De La Espriella aceptó la renuncia de Viviane Morales y nombró a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación

Varios díasd después de que Viviane Morales tomó la decisión de renunciar al Ministerio de Educación, este martes 15 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aceptó de manera oficial esa renuncia.

El jefe de Estado lo hizo mediante el Decreto 1395 de la Presidencia de la República. En el documento que tiene la firma del mandatario colombiano se nombra oficialmente a Ilva Myriam Hoyos como la nueva ministra de Educación.

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“Aceptación de renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS al empleo denominado Ministro, ubicado en el Despacho del Ministro, de la planta de personal Ministerio de Educación Nacional”, se desprende dentro de uno de los artículos del decreto.

Y agrega: “Nombrar, a partir de la fecha, en el empleo denominado Ministro, ubicado en el Despacho del Ministro, de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, a la doctora ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA”.

El presidente Abelardo De La Espriella aceptó la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación y nombró en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Jt02k0R71i — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

“Comunicar el presente decreto a través de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional a las doctoras VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS e ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA”, concluye el decreto.

Hace varios días, el vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló las razones de la renuncia de Viviane Morales: “El 31 de agosto la doctora Vivian Morales le escribió al presidente de la Espriella para comunicarle una decisión difícil, su renuncia como ministra de Educación. Llevaba apenas tres semanas en el cargo, entregada a la construcción de la Patria Milagro, pero una situación familiar inesperada reclamó su presencia”.

“Dos días después llegó la respuesta del presidente Abelardo. No respondió solamente como presidente, respondió como su amigo. Le recordó que conoce su integridad, le agradeció su lealtad, su entrega durante la campaña y su paso por el Gobierno. Y escribió: ‘Hoy no quiero hablarte solamente como presidente, quiero hablarte, sobre todo, como amigo’”, recalcó el alto funcionario de la Casa de Nariño.

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Y finalizó el vocero: “Viviane le prometió sus oraciones. Abelardo respondió que las suyas también la acompañarán, tanto a ella como a su familia. No hubo reproches ni distancias; hubo afecto, gratitud, amistad. Y el presidente cerró recordando algo que está por encima de cualquier cosa”.