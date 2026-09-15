Exclusivo: así ubicaron el escondite de alias Niche, el abatido jefe del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

Se conocieron nuevos detalles exclusivos de la muerte de alias Niche, un temido cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, adelantada por el Ejército Nacional. Este peligroso sujeto era integrante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, a la que pertenece la subestructura Uldar Cardona Rueda, del Clan del Golfo.

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De acuerdo con la inteligencia militar, este sujeto tenía relación con hechos de violencia en el departamento de Antioquia, como extorsiones, secuestros, homicidios, constreñimiento contra la población civil y amenazas. Fue una reciente orden que presuntamente recibió dentro de la organización la que habría desencadenado la operación militar que permitió localizarlo.

Alias Niche tras ser abatido por el Ejército Nacional. Foto: semana

“Debido a la fuerte ofensiva operacional que desde hace cerca de un mes vienen adelantando las tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, alias Niche habría recibido la orden, directamente de Elkin Posada Casarrubia, alias Joaquín o el Cura, de aumentar el reclutamiento de personas, menores de edad y adultos, con el objetivo de llevar a cabo acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública”, explicó la fuente militar a este medio de comunicación.

La instrucción habría llevado a alias Niche y sus hombres hasta un paraje de Cuturú, zona rural de Caucasia. Allí, según la información conocida por SEMANA, fueron llevadas siete personas que presuntamente pretendían incorporar a las filas de la organización ilegal.

“Mediante engaños, amenazas y presiones los harían parte de las filas del grupo ilegal. Las tropas del Ejército Nacional desplegadas en la región recibieron información de que se estarían llevando a la gente y de inmediato activaron sus capacidades de inteligencia humana y técnica”, agregó la fuente.

Comenzó entonces una operación para establecer el lugar exacto en el que permanecían las víctimas. Los militares lograron triangular el punto donde los integrantes del Clan del Golfo presuntamente intentaban esconderlas.

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Un dron con visión térmica

“Se emplearon drones de última generación con visión térmica, que miden el calor de los objetos y superficies para mostrar imágenes basadas en la temperatura. También fueron utilizados equipos para la interceptación de comunicaciones por radioteléfono”, detalló la fuente consultada.

Una vez identificado el sitio, los integrantes del Ejército Nacional llegaron hasta el punto y se produjo un combate. La operación dejó como resultado la muerte de alias Niche, la captura de tres de sus hombres de seguridad y el rescate de siete personas.

Operaciones militares en el país. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Además, fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, munición de diferentes calibres, material de intendencia y equipos de comunicaciones. La inteligencia militar tiene documentado que Niche tenía una trayectoria de aproximadamente siete años dentro de las actividades ilegales desarrolladas en el Bajo Cauca y era señalado de liderar distintas acciones violentas.

Uno de los casos que aparece en su historial habría ocurrido en abril de 2025. Alias Niche habría participado en la planeación y ejecución de una acción criminal contra un vehículo funerario en la vereda Santillo, jurisdicción del municipio de Zaragoza, Antioquia. En ese hecho fue asesinado Rubén Darío Silva Palacio.

Además, el señalado cabecilla habría participado en las confrontaciones contra las disidencias en el corregimiento Puerto López, jurisdicción de El Bagre, Antioquia. “Alias Niche es señalado de haber hecho parte de las confrontaciones contra las disidencias en Puerto López, donde fueron asesinados dos civiles en marzo de este año”, precisó la fuente militar.