Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. A lo largo de varias décadas, la caleña ha participado en producciones que marcaron distintas épocas de la pantalla nacional y ha interpretado personajes que la convirtieron en un referente para varias generaciones de espectadores.

Margarita Rosa de Francisco hizo inesperado anuncio tras radical decisión que tomó en medio de las elecciones presidenciales

Aunque en los últimos años su presencia en algunas producciones televisivas ha sido menos frecuente, la artista ha encontrado en la escritura un espacio para continuar desarrollando su faceta creativa. A través de esta actividad suele compartir reflexiones, pensamientos y opiniones sobre diferentes experiencias de su vida y situaciones que llaman su atención.

Precisamente, una reciente publicación en su cuenta de Instagram volvió a ponerla en el centro de las miradas. La actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió realizarse un procedimiento estético relacionado con su apariencia y con la manera en que afronta el paso del tiempo.

“El envejecimiento no quiere decir que me parezca cheverísimo y que me guste lo que veo”, dijo en el clip.

El contenido compartido también permitió conocer algunas imágenes de archivo utilizadas por el especialista que llevó a cabo el procedimiento. En ellas se apreciaban fotografías anteriores de Margarita Rosa, en las que podían observarse algunos de sus rasgos faciales y las canas que empezaban a hacerse visibles entre su característico cabello rubio.

Tras días de espera, el médico detrás de esta transformación compartió el resultado final, publicando los procedimientos que realizó en el rostro de la famosa. Explicó la que trató sus facciones, rejuveneciendo algunas zonas.

“Una cirugía que se basa en el manejo de la piel facial y de las estructuras profundas”, dijo el especialista, aclarando que se quería lograr un resultado más eficaz.

“Logramos reacomodar músculos y ligamos, mejorando la naturalidad de su sonrisa y de su mirada”, agregó.

@admxlatam Bogotá a través de los ojos de @margaritarosa.defrancisco. La actriz nos comparte algunos de sus spots favoritos de la ciudad, desde esos lugares que siempre vale la pena volver a visitar hasta sus rincones imperdibles. Guarda esta guía para tu próxima visita a Bogotá. ♬ sonido original - ARCHITECTURAL DIGEST MX LATAM - ARCHITECTURAL DIGEST MX LATAM

@miltondjr MARGARITA ROSA DE FRANCISCO, ACTIVISTA POLÍTICA DEL PACTO HISTÓRICO, SORPRENDE CON SU CAMBIO RADICAL ¡Margarita Rosa sorprende! La activista del Pacto Histórico decidió “meterle mano” a su imagen La reconocida actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco volvió a estar en el centro de la conversación, esta vez no por sus opiniones políticas, sino por un cambio en su apariencia que sorprendió a sus seguidores. La artista compartió en sus redes sociales imágenes del proceso médico al que decidió someterse, una decisión que contrasta con lo que durante años había expresado sobre aceptar con naturalidad el envejecimiento de su rostro y su cuerpo. Margarita Rosa explicó que, después de reflexionar sobre sus propios temores y dudas frente a la vejez, decidió intervenir su imagen. Y fiel a su particular sentido del humor, dejó claro que esperaba que el resultado terminara convertido en toda una “obra de arte”. El cambio ya genera todo tipo de comentarios en redes: mientras algunos la aplauden por hacer lo que quiere con su imagen, otros recuerdan sus anteriores discursos sobre envejecer de manera natural.#colombia ♬ sonido original - MÚSIK x H🕑RA

El cambio fue evidente, notándose cómo la piel se veía mucho más joven y cuidada, evitando los rasgos marcados y las arrugas naturales. Al hacer las comparaciones, se notó un trabajo pulido y delicado para que no se vieran las cicatrices y las marcas.

La publicación generó comentarios entre sus seguidores, quienes repararon en el cambio de apariencia de la actriz y en su decisión de recurrir a este tipo de intervención.