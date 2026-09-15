La excandidata presidencial, Paloma Valencia, desempolvó sus críticas sobre la elección del presidente del Congreso el pasado 20 de julio y generó varias reacciones.

En un conversatorio, cuyo contenido fue divulgado a través de las redes sociales, Valencia dijo que en Colombia ocurrió algo que a su juicio “es absolutamente impresionante”.

“El Gobierno de Abelardo De La Espriella quería elegir como presidente del Senado a un congresista que en los tres primeros años acompañó a Gustavo Petro y que después se volteó y ahora es muy amigo del presidente De La Espriella”, afirmó Valencia.

Honorio Henríquez, el nuevo presidente del Senado, y Alfredo Deluque, quien perdió el pulso político el pasado 20 de julio. Foto: Alejandro Acosta

Dijo que el turno para la presidencia del Senado le correspondía al Centro Democrático porque era la colectividad declarada de gobierno más grande. “Y la sorpresa fue que el Pacto Histórico, de Petro, por instrucción de él, votó por el candidato del Centro Democrático. Lo primero que salieron a decir los sectores más extremos es que Petro y Uribe hicieron un pacto. El pacto no existe”.

A su juicio, lo que terminó pasando es que un partido como el de Gustavo Petro, que había pateado a la institucionalidad y que ha perseguido a Uribe, dijo: ‘Ante esa amenaza, sí necesitamos instituciones y líderes que representen la institucionalidad, alguien demócrata y que no nos persiga, simplemente, por perseguirnos, sino que defienda la institucionalidad y esa persona es Álvaro Uribe’“.

La excandidata presidencial Paloma Valencia y el Centro Democrático. Foto: Centro Democrático/Semana

Paloma Valencia no dio nombres, pero se refería al senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, a quien respaldó el gobierno de De La Espriella para la presidencia del Senado. Por eso, el congresista guajiro no se quedó callado y le sacó los trapos al sol a la excandidata presidencial uribista.

“Paloma, ya está bueno, deja de decir mentiras y de justificarte conmigo; yo nunca he estado con Petro, en cambio contigo, sí”, le dijo Deluque.

Y le preguntó: “¿Recuerdas que me buscaste en La Guajira y me sacaste de un compromiso familiar para pedirme que te apoyara en la consulta y, luego de ello, me llamaste a dar las gracias por los resultados? Incluso, recuerdo que me preguntaste qué tal me parecía si elegías de vicepresidente a Juan Daniel Oviedo”, confesó el senador de La U.

Y siguió: “Para zanjar la discusión, porque el aprecio que siempre te expresé siempre fue genuino, (pensé que el tuyo también pero veo que fue conveniente), te voy a aclarar algo: ¿Que voté el presupuesto del 2020? Sí, sobre la base que ese lo dejó radicado el gobierno de Iván Duque, tu gobierno”.

Siguió enumerando sus razones: “¿Qué apoyé la paz total? ¡Falso! Lo que vote fue la prórroga de la Ley 418 de 1997, en la que se definió se autorizaba al gobierno el inicio de diálogos de paz. ¿Como no darle autorización a alguien para que explore la paz? Pero, recuerda que he sido un opositor permanente cuando advertimos su mal manejo y consecuente fracaso. En cambio, el proyecto de sometimiento de bandas criminales lo tumbamos juntos en comisión primera; no lo dejamos avanzar según la estrategia que conversamos los de oposición”.

Alfredo Deluque Foto: SEMANA

Hubo más preguntas: “¿Qué apoyé la tributaria de Petro? No engañes de esa manera. Este tipo de proyectos se debaten voto a voto; voté negativo lo malo y modificamos artículos para defender, por ejemplo, los intereses de la industria nacional ante los abusos a los que quería someterlos el gobierno de Petro. Si quieres les preguntamos. ¿Qué apoyé el plan de desarrollo? Parcialmente, con modificaciones. Es lo natural porque fue el que ganó las elecciones y no habría porque darle excusas a Petro para que alegara que no lo dejaron gobernar. ¿Conoces algún caso que a algún gobierno se le niegue su plan de desarrollo?. De otro lado, ¿qué apoyé la Jurisdicción Agraria? Sí, lo hice contigo, luego de llegar a acuerdos entre los ponentes, las altas cortes y el gobierno. Cuando este último incumplió su palabra en la Cámara de Representantes, decidimos no darle trámite en la plenaria de senado".

Deluque insistió: “¿Qué Petro me eligió de la terna la gobernadora que decidimos en La Guajira? Cierto, pues así lo establece la ley. El presidente en ejercicio debe escoger de la terna que envían los partidos que ganaron y en este caso los tres nombres eran muy reconocidos dentro de mi grupo político (¿Los revisamos?)“.

El senador de La U recordó que apoyó el proceso de paz de La Habana, “pues era un anhelo de todos los colombianos hace más de diez años que ese conflicto acabará, tal como lo hizo el partido de La U, el mismo al que le hiciste lobby para que te apoyara como candidata presidencial, decisión de la que me aparté y que ahora entiendo que no te gustó”.