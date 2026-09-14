¿Otra ficha de Petro que llega al Gobierno?: concejal Diana Diago alerta a De La Espriella por funcionario en Migración

Desde hace varias semanas, tras la llegada oficial de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, varios remezones se han dado en entidades del Gobierno y también varios nombramientos se han caído, por cuenta de un posible relacionamiento con la anterior administración de Gustavo Petro.

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Uno de los casos más sonados fue el de Andrés Camilo Pardo Jiménez, quien apenas duró 24 horas en el cargo de vicepresidente de Gestión Corporativa de la Agencia Nacional de Infraestructura. Esto luego de que se viralizaran unas fotografías en las que aparecía junto al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Además, su esposa fue nombrada por Petro, dos días antes de salir de la Presidencia, como notaria 74 de Bogotá.

El Gobierno De La Espriella ha realizado un barrido de distintos funcionarios adeptos al petrismo. Foto: Presidencia

Ahora, la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, puso una nueva alerta al presidente de la República, tras el posible nombramiento de un funcionario que sería muy cercano al petrismo.

Se trata de Julián Fabrizzio Huérfano Ardila, quien fue nombrado secretario general de Migración Colombia en el Gobierno De La Espriella.

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De acuerdo con la concejal, el funcionario fue subsecretario de Planeación cuando Petro fue alcalde de la capital; también fue subsecretario de Educación en la alcaldía de Claudia López. Su cargo más reciente, que lo vincula directamente a Petro, fue en la Agencia de Desarrollo Rural.

El nombramiento de Huérfano Ardila se suma a otros casos que han generado cuestionamientos por la posible cercanía de funcionarios del nuevo Gobierno con la administración de Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Señores ministros: ¿para qué el banco de hojas de vida si siguen llegando funcionarios provenientes de gobiernos de izquierda? No le metan gato por liebre al presidente”, expresó la concejal Diago.

Es importante recordar que en poco más de un mes de Gobierno, además de los nombramientos que se han caído, la administración también ha hecho un barrido con funcionarios de Ecopetrol que tienen algún tipo de vinculación con el anterior gobierno y que tenían millonarias remuneraciones.