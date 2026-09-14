Abelardo De La Espriella firmó decreto que permitirá modificar el “funcionamiento” del Estado: vocero del Gobierno explicó la medida

Por medio de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, se entregaron detalles de una medida que firmó mediante decreto el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, la cual permitirá modificar el “funcionamiento del Estado”.

Se trata del Decreto 1384, el cual se desprende de la emergencia que atraviesa el país a raíz del fuerte sismo que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

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Frente a los alcances del decreto, el vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló más detalles de esa medida: “Es por eso que el presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto legislativo 1384 del 9 de septiembre que permite que la administración pública se adapte temporalmente a las circunstancias provocadas por el terremoto y continúe prestando sus servicios, especialmente en las zonas más afectadas”.

“¿En qué consiste este decreto? En que las entidades públicas podrán modificar temporalmente sus horarios y jornadas de atención. También podrán trasladar sus puntos de servicio, habilitar oficinas móviles o compartidas, implementar el trabajo en casa cuando sea necesario y reprogramar aquellas actividades que no sean prioritarias frente a la emergencia. El objetivo es concreto: que las dificultades ocasionadas por la tragedia no se conviertan en nuevas barreras para los ciudadanos”, expresó el funcionario de la Casa de Nariño.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, entregó detalles del decreto 1384, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, que flexibiliza el funcionamiento del Estado por el terremoto: “Modificar temporalmente horarios y jornadas de atención”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/UeaQLW5FwB — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026

Además, manifestó: “También podrán habilitarse canales alternativos de atención para permitir la entrega posterior de determinados documentos y consultar directamente la información que ya repose en los sistemas del Estado o en otras entidades. De esta manera, se evita trasladar a los ciudadanos una carga documental que la propia administración puede resolver mediante sus bases de datos y mecanismos institucionales. Sin embargo, es importante señalar con absoluta claridad que facilitar un trámite no significa eliminar los controles”.

“La verificación de la identidad, la protección de los derechos y el cumplimiento de los requisitos indispensables se mantiene. Tampoco podrán suspenderse las actuaciones necesarias para proteger la vida, la integridad personal o los derechos fundamentales. El decreto contempla además que durante el año 2026 puedan reutilizarse documentos que una persona ya haya presentado y que reposen en la entidad cuando vuelvan a contratar con ella”, expresó Soto.

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Finalmente, en la cuenta oficial de la Casa de Nariño se indicó frente al decreto: “La disposición autoriza horarios especiales, oficinas móviles, trabajo en casa y la reprogramación de trámites no prioritarios, evitando que la contingencia se traduzca en trabas para la ciudadanía. Asimismo, facilita el cruce directo de información entre entidades y la entrega posterior de documentos, manteniendo intactos los controles legales, la verificación de identidad y la protección indelegable de derechos fundamentales y de la vida, además de permitir en 2026 la reutilización de soportes en contratación pública previa consulta de inhabilidades”.