Gustavo Petro solicitará réplica para confrontar la alocución de Abelardo De La Espriella: “Rechazo la acusación de corrupción a mi gobierno”

El expresidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a la andanada que lanzó en su contra el presidente Abelardo De La Espriella, en medio de su alocución en la noche de este domingo, 13 de septiembre, y anunció que solicitará ante el Consejo Nacional Electoral su derecho a la réplica.

Petro promete responder en el mismo espacio televiso los fuertes señalamientos que hizo en su contra el Tigre De La Espriella, quien lo responsabilizó de la crisis fiscal por la que atraviesa el país.

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigió al país en una nueva alocución. Foto: Presidencia

“Solicitaré la réplica al discurso de Abelardo que busca engañar a la Nación para esconder su propia incapacidad”, reafirmó Petro.

Y siguió: “Que Abelardo no sea capaz de imitar lo que hizo mi gobierno cuando fuimos los que pagamos la deuda que dejó su vicepresidente como ministro de Hacienda de Iván Duque. Pagamos casi 100 billones de pesos solo de los empréstitos que tomaron del FMI y del subsidio a la gasolina, y de la transferencia a los dueños de las EPS en la época del COVID que se robaron; pagamos hasta el último peso de las deudas externas e internas dejadas por una desastrosa política contra el COVID, y en lugar de aumentar el endeudamiento del país lo bajamos del 61 % al 58 % del PIB, que es el valor de la economía”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

Eso- a juicio de Petro— demuestra eficiencia en su gobierno.

“Pagamos la deuda del pasado cumplidamente y no tomamos créditos para financiar el gasto diferente a pagar los compromisos de deuda dejados por el exministro José Manuel Restrepo”, dijo.

“Con todas las trabas puestas por la Corte Constitucional y el Congreso para no gravar a los más ricos e improductivos de Colombia no solo bajamos la deuda sino que creció la inversión productiva, el empleo y se redujo la pobreza y el hambre sustancialmente”, explicó.

Expresidente Gustavo Petro y el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El crecimiento económico —añadió Petro— “fue jalonado por la demanda de las familias que vieron crecer sus ingresos en todos los sectores sociales. Abelardo esconde que subió el presupuesto que presenté al Congreso para poder pagar el bono pensional que mi gobierno creó pero con deuda y no con los 25 billones ahorrados por los trabajadores que los banqueros dueños de las administradoras de los fondos privados se pensiones se llevaron del país y no quieren devolver como la ley ordena”.

Y remató: “Rechazo la acusación de corrupción sobre mi gobierno de un hombre cuya riqueza solo ha salido del narcotráfico al cual no solo defendía sino asesoraba en su versión más sanguinaria. Abelardo acusa a mi gobierno porque su vida es indefendible. Solo la estafa a sus clientes y la mentira de un hombre sin principios y de muchas patrias ajenas es la explicación de su ignorancia para manejar el gobierno y delega sus propias responsabilidades y las de su ministro de Hacienda en Restrepo que solo enseñó en su propia gestión a sobreendeudar a Colombia”.

Dijo que si Abelardo De La Espriella reduce el gasto social y endeuda el país de nuevo, como hizo su vicepresidente antes, “condenará la economía colombiana y sus empresas a la quiebra y a la gente de nuevo, al desempleo y el hambre”.