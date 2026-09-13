“Se acaban los privilegios para los corruptos”: De La Espriella tomó importante decisión sobre quienes han desfalcado el erario público

En la noche del domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella se dirigió a los colombianos a través de una nueva alocución presidencial, en la que abordó diferentes asuntos de interés nacional.

El séptimo punto de su intervención estuvo relacionado con la lucha contra la corrupción y las medidas que, según anunció, se implementarán frente a quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos.

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Durante su intervención, el mandatario anunció una decisión relacionada con las condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad que permanecen en guarniciones militares o estaciones de Policía, pese a no cumplir los requisitos legales para permanecer en estos lugares.

“Quiero referirme ahora a una decisión que he tomado y que responde a un principio elemental de justicia. Se acabaron los privilegios para los corruptos. He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios, ni contemplaciones, al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, manifestó.

El mandatorio afirmó que la corrupción tiene consecuencias directas en la población, especialmente cuando los recursos públicos destinados a sectores como la alimentación, la educación, la salud, el agua potable y la infraestructura son utilizados de manera indebida.

De La Espriella explicó que detrás de cada caso de corrupción existen ciudadanos que terminan afectados por la pérdida o desviación de recursos que deberían estar destinados a atender sus necesidades.

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