Llegan 300 nuevos soldados al sur del Valle del Cauca para reforzar la seguridad y las operaciones militares

El Ejército Nacional confirmó la llegada de 300 soldados al Valle del Cauca, quienes comenzarán a desplegarse en los diferentes municipios del sur del departamento para reforzar las operaciones militares, ampliar la presencia territorial y acompañar las acciones de la Tercera Brigada.

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Los uniformados cuentan con experiencia operacional y entrenamiento especializado para actuar en diferentes escenarios, lo que permitirá complementar el trabajo que ya desarrollan las unidades militares desplegadas en el territorio y consolidar una presencia más robusta.

La entrega de este nuevo pelotón estuvo a cargo del comandante de la Tercera Brigada, brigadier general Gabriel Andrés Majé, quien destacó, ante la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que una parte importante de los hombres será destinada al municipio de Jamundí.

Con esto también se fortalecerá la coordinación con la Policía Nacional y demás autoridades, especialmente en sectores donde sea necesario incrementar la presencia de la Fuerza Pública, mejorar la capacidad de reacción y proteger corredores de movilidad y las comunidades.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibió el nuevo pelotón que apoyará la seguridad del departamento. Foto: Ejército

Los 300 soldados permanecerán integrados al esquema de seguridad del departamento, bajo una estrategia de largo alcance orientada a robustecer el control territorial y enfrentar las acciones de los grupos criminales.

Con este despliegue, la Tercera Brigada incrementa su capacidad operacional en el sur del Valle del Cauca para atender los municipios donde hoy se concentran los principales desafíos de seguridad.

Los uniformados cuentan con experiencia operacional y entrenamiento diferencial para actuar en escenarios rurales y semiurbanos. Además, fortalecerán la presencia del Ejército en municipios priorizados del departamento, especialmente Jamundí.