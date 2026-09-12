Operaciones militares en el Cauca: 41 disidentes se presentan ante el Ejército y 9 menores son recuperados de las disidencias de Mordisco

Luego de las intensas operaciones militares en el departamento del Cauca, el Ejército Nacional dio a conocer que en el municipio de Argelia lograron recuperar a tres menores, de 15, 16 y 17 años, y otros tres integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco decidieron abandonar sus filas y regresar a la legalidad.
En este resultado fueron entregados un fusil, 60 cartuchos de diferentes calibres y una mira telescópica, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.
“En total, 41 integrantes de la Estructura Carlos Patiño se han presentado voluntariamente ante el Ejército Nacional para iniciar su proceso de sometimiento individual a la justicia, mientras que nueve menores de edad han sido recuperados durante los últimos ocho meses, activándose de manera inmediata las rutas institucionales para su protección y el restablecimiento de sus derechos”, explicaron desde la institución militar.
Asimismo, precisaron que no van a cesar con las operaciones militares con el fin de dar de baja u obligar a que estos se desmovilicen.
“La salida de estos hombres y la recuperación de menores también debilitan la capacidad de reclutamiento, control territorial y sostenimiento de la Estructura Carlos Patiño, especialmente en sectores donde durante años ha ejercido presión sobre las comunidades mediante amenazas, intimidaciones y otras acciones criminales”, agregó el Ejército.
El trabajo de las tropas no se limita al componente ofensivo; a través de acciones de perifoneo, presencia territorial, inteligencia militar y acercamiento institucional, se continúa llevando un mensaje directo a quienes aún permanecen en las filas de esta organización: existe una ruta para abandonar la violencia, proteger su vida y regresar a la legalidad.
La Tercera División del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en el cañón del Micay para debilitar las capacidades de la Estructura Carlos Patiño, proteger a las comunidades y generar condiciones de seguridad y estabilidad en esta región del departamento del Cauca.