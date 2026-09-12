Operaciones militares en el Cauca: 41 disidentes se presentan ante el Ejército y 9 menores son recuperados de las disidencias de Mordisco

Luego de las intensas operaciones militares en el departamento del Cauca, el Ejército Nacional dio a conocer que en el municipio de Argelia lograron recuperar a tres menores, de 15, 16 y 17 años, y otros tres integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco decidieron abandonar sus filas y regresar a la legalidad.

En este resultado fueron entregados un fusil, 60 cartuchos de diferentes calibres y una mira telescópica, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Defensoría del Pueblo se pronunció tras amenazas de las disidencias de alias Calarcá en Anorí, Antioquia

Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

“En total, 41 integrantes de la Estructura Carlos Patiño se han presentado voluntariamente ante el Ejército Nacional para iniciar su proceso de sometimiento individual a la justicia, mientras que nueve menores de edad han sido recuperados durante los últimos ocho meses, activándose de manera inmediata las rutas institucionales para su protección y el restablecimiento de sus derechos”, explicaron desde la institución militar.

Asimismo, precisaron que no van a cesar con las operaciones militares con el fin de dar de baja u obligar a que estos se desmovilicen.

“La salida de estos hombres y la recuperación de menores también debilitan la capacidad de reclutamiento, control territorial y sostenimiento de la Estructura Carlos Patiño, especialmente en sectores donde durante años ha ejercido presión sobre las comunidades mediante amenazas, intimidaciones y otras acciones criminales”, agregó el Ejército.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El trabajo de las tropas no se limita al componente ofensivo; a través de acciones de perifoneo, presencia territorial, inteligencia militar y acercamiento institucional, se continúa llevando un mensaje directo a quienes aún permanecen en las filas de esta organización: existe una ruta para abandonar la violencia, proteger su vida y regresar a la legalidad.

Denuncian penalmente a alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, por supuesto apoyo de alias Castor de Los Costeños en su campaña política

La Tercera División del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en el cañón del Micay para debilitar las capacidades de la Estructura Carlos Patiño, proteger a las comunidades y generar condiciones de seguridad y estabilidad en esta región del departamento del Cauca.