Capturado alias El Flaco, presunto reclutador de menores de edad del ELN en el Cauca

Fuentes del Ejército confirmaron que en las últimas horas fue capturado alias El Flaco, señalado como presunto responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en el Cauca.

El ELN hace presencia en el Cauca y sostiene guerra con las disidencias de las Farc. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

Sobre el caso indicaron las fuentes militares que se ejecutó un allanamiento en donde fueron capturadas dos personas.

“Se logra la captura de dos personas por orden de allanamiento, entre los cuales se encuentra el sujeto alias El Flaco, cabecilla de comisión de la Compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN”, señalaron las fuentes.

Agregaron que el “mencionado sujeto estaría encargado de realizar extorsiones, secuestro, reclutamiento forzado, constreñimiento a la población civil en la región del Macizo Colombiano”.

El sujeto fue capturado en una obra en la vereda El Roble del municipio de La Sierra, Cauca.

El Ejército, en otra operación contra el ELN en Norte de Santander, confirmó la ubicación y destrucción de un laboratorio de cocaína que pertenecería a la guerrilla.

Capturado alias El Flaco, presunto reclutador de menores de edad para el ELN en el Cauca. Foto: Ejército

Según el Ejército, en coordinación con la Policía y autoridades judiciales, “ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente al ELN, compuesto por seis estructuras rústicas en la vereda El Ojito, jurisdicción de Cúcuta”.

Así mismo, indicó la autoridad militar que “durante la acción, las autoridades procedieron a la neutralización controlada de 490 kilos de clorhidrato de cocaína y 300 kilos de pasta base de coca, además de 1027 galones de insumos líquidos y 200 kilos de insumos sólidos”.

“Fue destruida maquinaria especializada para la producción a escala del estupefaciente, incluyendo una prensa hidráulica, un compresor, cuatro sopladores, cuatro hornos microondas (...) y una tolva de decantación”, dijo el Ejército.

Operación del Ejército contra el ELN en el Cauca. Foto: Ejército

Sobre la producción del complejo cocalero, manifestó el Ejército que “tenía una capacidad para producir dos toneladas mensuales del alcaloide, insumo proyectado para ser transportado hacia el Caribe colombiano y la frontera con Venezuela con destino final a Centroamérica”.