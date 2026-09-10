Superfinanciera lanzó alerta por falsas tarjetas de crédito: la entidad entregó serias advertencias

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) advirtió a los ciudadanos sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes estarían utilizando el nombre de la entidad para ofrecer supuestos créditos, tarjetas y otros productos financieros. La alerta fue emitida luego de que se conociera que estas personas estarían contactando a sus posibles víctimas mediante llamadas telefónicas.

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Según explicó la Superfinanciera, los responsables de estas comunicaciones se presentan como funcionarios de la entidad y utilizan esa identidad para generar confianza entre quienes reciben las llamadas. Posteriormente, ofrecen supuestos productos del sistema financiero que realmente no son gestionados por la institución.

La entidad aseguró que no ofrece, no tramita y no gestiona productos de crédito o de ahorro. Por esta razón, pidió a los ciudadanos desconfiar de cualquier persona que se comunique en su nombre para realizar este tipo de ofrecimientos.

Una de las principales recomendaciones está relacionada con las solicitudes de dinero. La Superfinanciera recordó que ninguna persona debe entregar, depositar, girar, consignar o transferir recursos como condición para recibir un supuesto crédito, especialmente cuando el dinero es solicitado a nombre de una persona natural.

Por otro lado, la SFC afirmó que durante este tipo de llamadas, los ciudadanos no deben proporcionar datos como números de cuentas bancarias, claves, saldos u otra información que pueda ser utilizada posteriormente para cometer un fraude.

La entidad recomendó además prestar especial atención a las ofertas de préstamos en las que se promete un desembolso de dinero sin mayores requisitos o complicaciones. Este tipo de propuestas, particularmente cuando llegan de manera inesperada y están acompañadas de solicitudes de información o pagos previos, deben generar sospechas.

La alerta cobra relevancia debido a que los estafadores pueden utilizar el nombre de instituciones oficiales para dar una apariencia de legitimidad a sus comunicaciones. En este caso, la Superfinanciera reiteró que su función no consiste en ofrecer créditos, tarjetas de crédito ni productos de ahorro a los ciudadanos.

Por ello, ante una llamada de este tipo, la recomendación principal es no entregar información personal o financiera, no realizar transferencias y no continuar con trámites solicitados por los supuestos funcionarios.

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La Superintendencia recordó que los ciudadanos cuentan con sus canales oficiales para consultar información y realizar trámites relacionados con la entidad. También dispone de una línea gratuita nacional para atención al público, la cual se puede encontrar en las páginas autorizadas por el ente.

Con esta advertencia, la entidad busca evitar que más personas sean víctimas de quienes utilizan su nombre para generar confianza y, posteriormente, obtener dinero o información sensible mediante ofertas falsas de productos financieros.