Cartagena está a punto de sumar una nueva alternativa de movilidad que, literalmente, cambiará la manera de recorrer la ciudad.

Se trata del proyecto de transporte público acuático que impulsa la Alcaldía y que busca aprovechar la bahía y otros cuerpos de agua para conectar diferentes sectores mediante embarcaciones diseñadas para el servicio urbano.

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La primera prueba será en la bahía

La iniciativa está siendo estructurada por Transcaribe y contempla que el transporte por agua haga parte del sistema de movilidad de Cartagena, en lugar de convertirse simplemente en un servicio turístico o privado.

La propuesta comenzó con recorridos técnicos por la bahía para analizar las condiciones de navegación y seguridad

Además, contempla aspectos ambientales y posibles puntos de conexión con el sistema terrestre.

El proyecto está planteado por fases. La primera contempla un piloto de transporte acuático en la bahía de Cartagena, con el propósito de evaluar cómo funcionaría el servicio antes de ampliar la red.

Transcaribe ha explicado que el proyecto debe tener en cuenta no solo la operación de las embarcaciones.

También se debe considerar la infraestructura necesaria para embarcar y desembarcar pasajeros, las condiciones de seguridad y la participación de las comunidades que utilizan estos cuerpos de agua.

La apuesta es que los acuabuses puedan complementar los recorridos de los buses de Transcaribe.

Es decir, el pasajero podrá utilizar el transporte terrestre y posteriormente conectar con una ruta acuática, de acuerdo con el esquema que finalmente sea definido para el sistema.

La propuesta busca aprovechar la bahía de Cartagena para conectar distintos sectores de la ciudad y complementar el servicio terrestre de Transcaribe. Foto: Foto: X @ElDia_do

Las rutas de los acuabuses

Entre los puntos que aparecen dentro de la estructuración y las propuestas divulgadas para el proyecto están sectores estratégicos como Bocagrande, el muelle de La Bodeguita, Bazurto y Pasacaballos.

Estos puntos permitirían aprovechar el agua para conectar zonas con una alta movilidad de pasajeros y acercar el servicio a sectores turísticos, comerciales y residenciales.

La idea resulta especialmente llamativa por los tiempos de desplazamiento.

Mientras algunos recorridos terrestres entre sectores como Pasacaballos y Bocagrande pueden verse afectados por la congestión, el transporte por agua permitiría aprovechar una ruta diferente y reducir considerablemente los tiempos.

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Embarcaciones eléctricas y climatizadas

Uno de los componentes centrales del proyecto es el tipo de embarcación que se utilizará.

La apuesta de Cartagena apunta hacia un sistema de bajas emisiones y embarcaciones eléctricas, como parte de la estrategia de movilidad sostenible que impulsa la ciudad.

Además, los acuabuses estarán climatizados, una característica especialmente importante para un servicio público que funcionará en las condiciones de temperatura de Cartagena.

La capacidad definitiva deberá corresponder a las especificaciones de las embarcaciones que finalmente entren en operación.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que el transporte acuático funcione como transporte público para los cartageneros y no únicamente como una alternativa turística.

La Alcaldía ha presentado el proyecto bajo el concepto de una movilidad acuática integrada con los buses terrestres, con la intención de conectar zonas urbanas con comunidades costeras e insulares y ofrecer una alternativa frente a la congestión de las vías.