Emergencia en Payandé: voraces incendios amenazan con llegar al centro poblado

Tras el terremoto, una nueva emergencia volvió a poner en alerta a diferentes regiones del país, los graves incendios forestales que afectan varios territorios de Colombia. La situación ha generado preocupación entre los habitantes de municipios que permanecen bajo amenaza por la cercanía de las llamas a sus viviendas y zonas pobladas.

Ministro Rodrigo Lara confirmó el estado de los incendios forestales en Colombia

Uno de los puntos que concentra la atención se encuentra en Payandé, Tolima, donde un incendio forestal de grandes proporciones mantiene desplegados a organismos de emergencia.

Según las autoridades, más de 150 personas participan en las labores para contener el fuego, en medio de un escenario que ha obligado a reforzar las acciones para evitar que las llamas continúen avanzando.

La emergencia se registra en inmediaciones de este corregimiento del municipio de San Luis y ha generado especial preocupación debido a que el fuego amenaza con acercarse al centro poblado. Los organismos de socorro trabajan para impedir que la conflagración avance hacia sectores habitados y alcance zonas de mayor importancia para la comunidad.

Incendio en Chagualá, Coello, Tolima Foto: Capturas tomadas de X / API

El incendio también se encuentra próximo a la planta de Cemex, una de las zonas que ha concentrado la atención durante la emergencia. Reportes difundidos desde el lugar señalan que las llamas se han extendido por la montaña cercana a las instalaciones, mientras los equipos de respuesta intentan contener el avance del fuego.

La magnitud de la emergencia ha requerido la presencia de numerosos integrantes de los organismos de socorro y apoyo en tierra. La Defensa Civil del Tolima informó que más de 150 personas se encuentran participando en las labores para enfrentar el incendio forestal de gran magnitud registrado en Payandé.

El panorama en este sector ocurre mientras Tolima enfrenta varios incendios forestales de manera simultánea. Hasta el día de ayer, permanecían seis incendios activos en diferentes municipios del departamento.

El fuego no da tregua en Tolima: estos son los incendios que siguen activos en varios municipios

La situación resulta todavía más compleja debido a que durante esta temporada varias conflagraciones han presentado reactivaciones después de haber sido controladas. En jornadas anteriores, autoridades locales habían advertido sobre la dificultad para lograr que algunos focos desaparezcan completamente.

El panorama mantiene bajo presión a los organismos de emergencia, que deben concentrar sus esfuerzos tanto en controlar las llamas como en evitar que estas alcancen zonas habitadas. En el caso de Payandé, la prioridad es impedir que el incendio continúe aproximándose al centro poblado y a la infraestructura cercana.