Colombia bajo las llamas: actualización de los incendios forestales activos en el país

Mientras cuatro emergencias fueron controladas, otras diez continúan activas en tres departamentos. El panorama más complejo está en Tolima, donde las llamas se extienden por nueve municipios.

Voraces incendios azotan a Colombia: autoridades siguen en alerta por la emergencia

El fuego continúa poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia en Colombia. De acuerdo con el último reporte nacional, hay 10 incendios forestales activos en dos departamentos, mientras otros cuatro fueron controlados.

El dato que más llama la atención está en Tolima: nueve de los diez incendios activos del país están concentrados allí. El único foco restante se encuentra en El Cerrito, Valle del Cauca, específicamente en el corregimiento de Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer.

En Tolima, las llamas aparecen simultáneamente en diferentes zonas rurales.

Uno de los escenarios está en Suárez, donde se reportan tres focos en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca. También hay incendios activos en Armero, Venadillo, Coyaima, Lérida, Rovira, Cunday, Ambalema y Carmen de Apicalá.

La situación muestra un departamento enfrentando varios frentes al mismo tiempo.

En Armero, las llamas afectan las veredas Maracaibo, Netu, Playón, Los Trinchos y Santuario. En Venadillo, el reporte ubica la emergencia en Cofradía Gallegos, Malabar y Palma Rosa.

Coyaima tiene puntos activos en Buenavista, Meche San Cayetano y Guadualito, mientras que en Lérida se reportan afectaciones en Las Rosas Occidental Caserío y Oriental, además de las fincas La Garnica y El Brillante.

El panorama continúa en Rovira, Cunday, Ambalema y Carmen de Apicalá, donde también permanecen activos diferentes focos.

Las condiciones climáticas elevan la posibilidad de nuevas conflagraciones en distintas regiones. Foto: Getty Images / IDEAM

Para enfrentar las emergencias se desplegaron Bomberos, PONALSAR, Defensa Civil, Ejército Nacional, consejos municipales de gestión del riesgo y otros organismos. En algunos puntos incluso se cuenta con apoyo de cuerpos de bomberos provenientes de otros departamentos.

En Suárez, por ejemplo, trabajan Bomberos de Suárez, Carmen de Apicalá y Riosucio. En Cunday participan Bomberos de Boyacá y Meta, mientras que en Carmen de Apicalá fueron desplegados organismos de varios municipios junto con el BRIAD.

La otra parte del panorama es más esperanzador: cuatro incendios ya fueron controlados.

Los focos controlados están ubicados en Policarpa, Nariño; Coello, San Luis y Guamo, en Tolima. En Coello, además, participan Bomberos locales y unidades provenientes de Tocancipá y Bogotá, junto con organismos de apoyo.

En El Cerrito, Valle del Cauca, las autoridades reportaron que no se han requerido recursos adicionales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Por ahora, el reporte no establece una única causa detrás de los incendios ni permite afirmar que estén relacionados. Sin embargo, el Fenómeno de El Niño y presuntas quemas ilegales aparecen como hipótesis de lo que estaría sucediendo en estos territorios.