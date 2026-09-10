Contundente golpe contra la minería ilegal: operación en Chocó afectó las finanzas del Clan del Golfo

Una operación del Ejército contra la explotación ilícita de yacimientos mineros permitió intervenir cuatro unidades utilizadas para la extracción ilegal de oro en el corregimiento de Chintadó, jurisdicción del municipio de Yuto, Chocó. De acuerdo con las autoridades, el procedimiento representó un golpe a las finanzas de una subestructura del Clan del Golfo.

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La ofensiva fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería n.º 12 Primero de Línea, de la Brigada 15, como parte de las operaciones desplegadas para combatir las economías ilícitas que afectan a esta región del país.

Durante la intervención fueron inutilizadas cuatro máquinas excavadoras, además de incautarse o intervenirse 50 galones de combustible y 70 metros de manguera, elementos que, según el Ejército, eran empleados para facilitar las labores de extracción ilegal de recursos minerales.

Uno de los principales impactos de la operación estaría relacionado con las finanzas del grupo armado. Según la información entregada por las autoridades, los elementos intervenidos pertenecían a actividades asociadas con la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo, cuya economía ilícita habría sido afectada en aproximadamente 1.800 millones de pesos.

Sin embargo, el impacto económico de esta actividad podría ser considerablemente mayor. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, con los equipos intervenidos se esperaba alcanzar una producción cercana a 10.000 gramos de oro mensuales.

Ese volumen de producción representaría alrededor de 4.400 millones de pesos mensuales en el comercio del mineral, según las cifras entregadas por el Ejército. Por esta razón, la operación no solo estaría afectando los equipos empleados para la extracción, sino también una fuente de ingresos que estaría alimentando las economías ilegales.

La explotación ilícita de oro también representa una amenaza para los ecosistemas del departamento. La utilización de maquinaria pesada para remover grandes cantidades de tierra puede generar transformaciones en el terreno y afectar fuentes hídricas y otros recursos naturales.

El Ejército señaló que este tipo de operaciones tienen como objetivo enfrentar los factores de inestabilidad que afectan a las comunidades y, al mismo tiempo, impedir que las actividades ilegales continúen deteriorando los ecosistemas de la región.

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La intervención en Chintadó se suma así a las acciones de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas que financian a grupos armados en el Chocó. En este caso, además del componente de seguridad, las autoridades resaltaron el impacto sobre una actividad de explotación de recursos naturales que se desarrollaba de manera ilegal.

Con la inutilización de las cuatro excavadoras y la intervención de los demás elementos utilizados para la extracción, las autoridades buscan reducir la capacidad operativa de esta estructura del Clan del Golfo y limitar los recursos económicos que obtiene mediante la explotación ilegal de oro.