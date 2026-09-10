Terremoto en Colombia: nuevas cifras de fallecidos, colapsos y afectaciones tras un mes de la tragedia

Un mes después del fuerte terremoto que sacudió Colombia, las cifras siguen revelando la magnitud de la tragedia. La emergencia, originada en San José del Palmar, Chocó, ya deja 16 departamentos y 497 municipios afectados.

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De acuerdo con el más reciente balance de este 10 de septiembre, 298.791 familias y 466.345 personas han resultado afectadas por el movimiento telúrico. Sin embargo, las cifras del Registro Único de Damnificados (RUD), plataforma en la que se consolida la información de las personas y familias afectadas, muestran un número todavía mayor de registros.

Hasta el momento, en esta plataforma han sido inscritas 364.672 familias y 778.281 personas. Los municipios, con el apoyo de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, son los encargados de recopilar y cargar la información sobre los damnificados y los daños reportados en sus territorios.

El impacto sobre las viviendas sigue siendo uno de los principales desafíos tras la emergencia, debido a que se han registrado 201.939 viviendas averiadas y 36.327 destruidas. A su vez, en el RUD aparecen registradas 104.038 viviendas no habitables, además de 84.856 clasificadas como habitables.

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Por otro lado, el informe registra 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. Asimismo, las autoridades reportan que 364 han sido rescatadas de las zonas más afectadas por el sismo.

El terremoto afectó 6.047 edificios y provocó el colapso de otros 758. También se han reportado afectaciones en 397 centros de salud, 4.316 centros educativos y 6.118 centros comunitarios, cifras que reflejan el enorme reto que enfrentan los territorios en medio de la recuperación.

La infraestructura de transporte y los servicios básicos tampoco escaparon a la emergencia. El balance da cuenta de 521 vías afectadas, cinco aeropuertos con daños, 141 acueductos afectados y 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales impactados.

Los animales también se vieron gravemente afectados; de acuerdo con la actualización, 3.003 han sido rescatados y otros 3.282 han resultado afectados.

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Las labores de búsqueda y rescate han movilizado una amplia capacidad operativa. En las operaciones participan 16 grupos USAR acreditados de Colombia y cuatro grupos de apoyo, con un total de 1.849 rescatistas, además de equipos internacionales.

Un mes después del terremoto, las cifras continúan mostrando una emergencia de enormes proporciones. Aunque el paso de los días ha permitido avanzar en las labores de atención y en el registro de los damnificados, la tragedia sigue dejando una profunda huella en cientos de municipios.