UNGRD dio a conocer los resultados del equipo colombiano de búsqueda y rescate enviado a Venezuela

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR Col-1 completó 96 horas de operaciones continuas en La Guaira, Venezuela.

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El despliegue de este contingente en la zona de desastre permitió la localización y el rescate con vida de un menor de 11 años. Las labores de rastreo en las estructuras afectadas por el sismo se mantienen activas para ubicar a más personas.

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El grupo de asistencia está integrado por 63 socorristas y cuatro ejemplares caninos capacitados, quienes han llevado a cabo 21 evaluaciones en terreno. La delegación cuenta con personal técnico de la Armada Nacional, el Ejército, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y la UNGRD. Asimismo, participan miembros de los cuerpos de bomberos oficiales de ciudades como Bogotá, Cali, Envigado, Manizales, Pasto, Pereira y Yopal.

Evaluaciones técnicas y herramientas de localización

Para las labores de inspección en las zonas de colapso, el personal operativo utiliza herramientas tecnológicas como cámaras de búsqueda y aeronaves no tripuladas.

UNGRD coordina el envío de ingenieros estructurales y ocho toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Foto: API

La UNGRD señaló que antes de cada ingreso a las estructuras se efectúa un análisis técnico para determinar las probabilidades de supervivencia. Este procedimiento normativo busca mitigar los riesgos asociados a la inestabilidad de los terrenos y las edificaciones afectadas.

Las jornadas de trabajo se desarrollan bajo condiciones ambientales complejas marcadas por la presencia de polvo en el aire y variaciones climáticas locales. Los integrantes del equipo descansan un promedio de cuatro horas diarias en un campamento base establecido cerca del perímetro de intervención. La capacidad operativa del contingente responde a las directrices de la ONU, que mantiene a este grupo entre las 59 organizaciones con acreditación internacional.

Desde su llegada a Maiquetía, el contingente de rescate de la UNGRD mantiene operaciones ininterrumpidas. Suman más de 20 evaluaciones técnicas estructurales y un rescate exitoso en las zonas afectadas de Venezuela. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tgYFi2W6tR — Revista Semana (@RevistaSemana) June 30, 2026

Cooperación internacional y envío de asistencia humanitaria

La UNGRD confirmó que cuatro especialistas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica viajarán a Venezuela.

Los profesionales en estructuras y sismología efectuarán evaluaciones técnicas para dictaminar la estabilidad de la infraestructura urbana remanente. Estas labores se ejecutan de manera coordinada con las autoridades venezolanas y las agencias internacionales desplegadas en los sectores afectados.

UNGRD coordina el envío de ingenieros estructurales y ocho toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Foto: API

En materia de asistencia social, la articulación entre la UNGRD, la Cancillería, el ICBF y el Ministerio de Comercio permitió el traslado de ocho toneladas de suplemento alimenticio.

A este cargamento se suma la distribución de 3.200 elementos de emergencia que incluyen sábanas, colchonetas, mantas, carpas y elementos de aseo personal. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá gestionó el envío de 2.500 insumos adicionales para las familias damnificadas.

Así se viven las intensas jornadas de búsqueda y rescate del equipo USAR Col-1 de la UNGRD. Entre escombros, tecnología avanzada y un esfuerzo incansable, nuestros rescatistas avanzan minuto a minuto para salvar vidas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pYQtPUj22c — Revista Semana (@RevistaSemana) June 30, 2026

El balance oficial emitido por las autoridades de Venezuela registra un total de 1.719 personas fallecidas y más de 5.000 heridas tras el evento sísmico. Para atender la contingencia, un total de 49 equipos internacionales procedentes de 25 naciones se encuentran distribuidos en el territorio afectado. Los esfuerzos institucionales conjuntos se concentran en las fases de estabilización humanitaria y localización en áreas urbanas colapsadas.