Video: conmovedores rescates de perritos tras terremoto en Venezuela

Al menos 1.943 personas murieron y 10.571 resultaron heridas en los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela, según un nuevo balance oficial este martes, 30 de junio.

El presidente del parlamento del vecino país, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15.866 personas damnificadas. El anterior balance del lunes era de 1.719 muertos.

Un total de 6.461 personas fueron rescatadas, la más reciente de ellas un niño de dos años.

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“Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira”, la zona cero de los sismos, declaró Jorge Rodríguez.

Rescates de mascotas

Los rescatistas también han trabajado en los últimos días por encontrar animales en medio de los escombros. En redes sociales se han conocido videos de varias mascotas que han aparecido con vida.

En uno de ellos se aprecia, inicialmente, a un perrito que yace adolorido, mientras los rescatistas le dan agua. Posteriormente, logran retirar los escombros y lo sacan del lugar.

Perrito fue rescatado en Venezuela. Foto: Foto: tomada de video X

En otro video se aprecia el emotivo reencuentro de una mujer con su mascota luego de ser rescatada.

Catorce toneladas de ayuda para animales

En las últimas horas, la campaña Una garra por Venezuela culminó con un total de 14 toneladas de ayudas destinadas a perros, gatos y otros animales que también sufren las consecuencias de la tragedia ocurrida en el vecino país.

Durante tres días, cientos de ciudadanos de Bogotá llegaron hasta las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos con concentrado, medicamentos veterinarios y todo tipo de insumos con el propósito de tender una “garra” a los animales.

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Esta iniciativa contó con la articulación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), junto al Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, la Fundación Ruta Animal, Avianca, Laika y la senadora Andrea Padilla.

A esta misión también se sumó Tienda Animals, con un aporte de cinco toneladas de donaciones.

“La respuesta de la gente ha sido realmente conmovedora. Hemos visto personas que se movilizaron, familias que aportaron y ciudadanos que demostraron que la solidaridad también puede extenderse a los seres más vulnerables”, señaló el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

“Estos aportes emprenderán su camino hacia Venezuela, donde cientos de animales encontrarán un rayo de esperanza gracias a la generosidad de Bogotá”, agregó la entidad.