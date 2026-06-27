Milagro en Venezuela: rescatistas colombianos encuentran a un niño de 11 años bajo los escombros

El equipo USAR COL-1, conformado por especialistas en búsqueda y rescate de Colombia, logró encontrar con vida a un menor de 11 años enterrado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.

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El grupo realizó labores de alta precisión durante seis horas hasta que logró establecer comunicación con el pequeño, que se encontraba a tres metros de profundidad.

Los socorristas sacaron con vida a Moisés tras 6 horas de labores de rescate. Foto: UNGRD

“Estuvimos trabajando varias horas, sobre todo toda la noche. Esta mañana, cuando reiniciamos labores, fue que logramos localizar al niño. Empezamos a trabajar y en la extracción del niño, un trabajo de aproximadamente 5 horas, hasta que tuvimos contacto con él y pudimos hacer su liberación”, indicó Nelson Quintín, perteneciente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El grupo de rescatistas explicó que el menor quedó resguardado en medio de la estructura colapsada. Gracias a ello, no sufrió mayores afectaciones ni presentó lesiones. Tras ser extraído, fue llevado a un centro asistencial donde se realizará una evaluación psicológica y física del menor.

El menor estaba atrapado a tres metros de profundidad. Escáneres de los rescatistas les permitieron encontrarlo. Foto: UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó las imágenes del momento en que Moisés fue sacado de los escombros. El menor fue inmediatamente puesto en una camilla de emergencias, donde el personal de socorro inició las labores de estabilización.

“Fue un momento de alegría. Se le hincha a uno el corazón. Se tira uno a quebrarse en algún momento de la misma emoción y de la misma alegría. Da nostalgia y dan ganas de llorar. Se logró el objetivo, que era lo principal, y gracias a Dios el niño salió ileso”, agregó Quintín.

Julio Bojacá, líder del componente de búsqueda, narró el proceso de rescate de Moisés. Tras identificar la presencia del menor, a tres metros de profundidad, pasaron a romper la placa. Luego, los rescatistas abrieron un orificio para darle hidratación, comida y conocer el estado de las personas localizadas.

Los socorristas del grupo colombiano USAR COL-1 empezaron las labores de rescate en la noche y esta mañana, hicieron contacto con el menor. Foto: UNGRD

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Los escombros de la edificación donde se encontraba atrapado Moisés. Foto: UNGRD

Los socorristas del grupo hacen parte de instituciones del país como Cruz Roja, Bomberos, Fuerzas Militares, UNGRD y Defensa Civil. El equipo llegó a Venezuela el viernes 26 de junio con el objetivo de ayudar en las labores de rescate de ese país. De acuerdo con la UNGRD, fueron asignados al estado La Guaira, donde se concentra el mayor número de afectaciones.

El pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron afectaciones en todo el país, especialmente en La Guaira, y han dejado a miles de heridos. Hasta el momento, organismos internacionales indican que la cifra de fallecidos supera los 1.400.