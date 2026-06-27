Unidos por Venezuela: así ha sido la avalancha de solidaridad internacional con el vecino país

Estados Unidos

Avión de ayuda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

La Casa Blanca desplegó uno de los mayores paquetes de asistencia internacional en una tragedia natural. Washington anunció el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para facilitar el traslado de personal, equipos y suministros humanitarios. Además, destinó 150 millones de dólares en ayuda para fortalecer las labores de rescate y atención a los damnificados.

De ese monto, 50 millones de dólares serán canalizados mediante convenios con organizaciones humanitarias que ya operan en Venezuela y otros 100 millones serán entregados al fondo humanitario de la ONU. Paralelamente, el Gobierno estadounidense suspendió temporalmente varias sanciones económicas para facilitar el ingreso de recursos y asistencia hasta el 23 de octubre.

Se amplían los canales para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

“Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, siguiendo las instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”, dijo Marco Rubio.

India

Narendra Modi. Foto: Isabel Infantes/Pool Reuters via

India activó la Operación Amistad para apoyar a Venezuela tras los terremotos, con un hospital de campaña, más de 35 toneladas de ayuda, medicamentos, equipos médicos y dos módulos BHISHM, que son hospitales móviles de emergencia desarrollados por ese país para prestar atención médica rápida en zonas de desastre o con infraestructura sanitaria colapsada.

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El canciller Subrahmanyan Jaishankar reiteró el apoyo de India a Venezuela durante la emergencia. Por su parte, el primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias por las víctimas fatales, deseó pronta recuperación a los heridos y ofreció asistencia para las labores de rescate y atención a los damnificados.

Rusia

Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

El presidente Vladímir Putin expresó sus condolencias a Venezuela tras los terremotos y manifestó el respaldo de su gobierno a las víctimas de la tragedia. En una carta dirigida a las autoridades venezolanas, el mandatario transmitió su “solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como nuestros deseos de pronta recuperación para todas las personas afectadas”.

Colombia

Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

Colombia envió un equipo de más de 60 rescatistas del grupo USAR COL-1, además de 12 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar las labores de búsqueda y atención a los afectados por los terremotos.

El presidente Gustavo Petro informó que la prioridad es localizar personas atrapadas bajo los escombros, aunque reconoció que las operaciones enfrentan dificultades logísticas para aterrizar en algunas de las zonas más afectadas. “Hemos organizado envíos en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar”, escribió el mandatario en la red social X.

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Petro también reiteró el compromiso de su gobierno con Venezuela y aseguró que “Colombia siempre ayudará a Venezuela (…) Todo lo que se solicite y tengamos, lo tendrán”, en referencia al apoyo que continuará brindando el país durante la emergencia.

Vaticano

Papa León XIV Foto: Anadolu via AFP

El papa León XIV anunció una ayuda de emergencia de 100.000 euros (114.000 dólares) para apoyar las labores de rescate y atención a los damnificados por los terremotos en Venezuela. Los recursos fueron entregados a través de la Limosnería Apostólica y, según Vatican News, constituyen una “primera contribución”, por lo que la Santa Sede no descarta ampliar su apoyo en los próximos días.

México

El equipo de rescate mexicano, conocido como los Topos, partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Venezuela el 25 de junio de 2026. Foto: NurPhoto via AFP

México fue una de las primeras naciones en movilizar ayuda hacia Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de un contingente integrado por más de 250 militares, entre ellos personal médico, además del reconocido grupo de rescate Los Topos, especializado en la búsqueda de sobrevivientes tras terremotos.

La misión también incluye cinco canes entrenados, cuatro aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipos e insumos médicos. El primer grupo ya arribó a territorio venezolano, donde fue recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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Sheinbaum aseguró que, de ser necesario, México ampliará el despliegue en los próximos días y reiteró que “México siempre es y será solidario”.

El Salvador

Nayib Bukele. Foto: AFP

El presidente Nayib Bukele confirmó el envío de 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad para apoyar las labores de emergencia en Venezuela.

Hasta el momento han aterrizado tres aeronaves con ayuda humanitaria y equipos especializados, mientras que las autoridades salvadoreñas prevén completar un total de seis vuelos para reforzar las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia a los damnificados.

Latinoamérica

Bomberos militares brasileños abordan un avión de la Fuerza Aérea Brasileña antes de partir en una misión humanitaria para ayudar a las víctimas de los terremotos que azotaron Venezuela. Foto: AP Photo/Ettore Chiereguini

Varios países de América Latina reforzaron la respuesta humanitaria con el envío de rescatistas, personal médico, aeronaves y equipos especializados para apoyar las labores de búsqueda y atención a los afectados.

Argentina puso a disposición médicos, ambulancias, medicamentos, un avión Embraer, un Hércules C-130, una aeronave de Aerolíneas Argentinas, plantas potabilizadoras de agua, drones y brigadas especializadas en estructuras colapsadas.

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Por su parte, Ecuador envió 47 bomberos rescatistas, dos canes especializados y seis toneladas de equipos de búsqueda y salvamento. Chile confirmó un segundo vuelo de ayuda humanitaria con bomberos y equipamiento de rescate, en una operación coordinada por distintas instituciones del país.

Unión Europea

Bandera de la Unión Europea Foto: magann - stock.adobe.com

La Unión Europea activó el Mecanismo de Protección Civil Europeo para coordinar la asistencia internacional destinada a Venezuela tras los terremotos. A través de esta herramienta, ocho Estados miembros —España, República Checa, Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y Países Bajos— movilizaron personal especializado, equipos de emergencia y apoyo técnico para fortalecer las labores de búsqueda y rescate.

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En conjunto, el bloque ha desplegado 520 efectivos y prevé el envío de un equipo médico desde Italia, además de equipos de telecomunicaciones, refugio y energía desde Luxemburgo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que “acompañan al pueblo de Venezuela en este momento de gran tragedia y catástrofe”.

China

Xi Jinping. Foto: Getty Images

El gigante asiático expresó su disposición de apoyar a Venezuela en la atención de la emergencia y en las futuras labores de reconstrucción. “China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela”, indicó en conferencia de prensa el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun.

Asimismo, el presidente Xi Jinping envió un mensaje de condolencias a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y aseguró que su país está dispuesto a facilitar asistencia para la reconstrucción de las zonas afectadas, según informó la agencia Xinhua.