Esta es la ayuda de Colombia para la búsqueda de personas tras el terremoto en Venezuela

Tras el doblete sísmico que sacudió a Venezuela en la tarde del miércoles, Colombia se puso en marcha para ayudar al vecino país en una cruenta situación que ya supera los 500 fallecidos y los millones de dólares en pérdidas.

Así puede ayudar desde Colombia a los damnificados por los terremotos en Venezuela

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) confirmó que llegó a Venezuela el equipo USAR COL-1, considerado la máxima capacidad nacional de búsqueda y rescate de Colombia, con el propósito de apoyar las labores de atención de la emergencia que se presenta en ese país.

La misión humanitaria está conformada por 63 especialistas y cuatro binomios caninos —Rojo, Candy, Dasta y Tamy—, quienes fueron desplegados bajo la coordinación de la UNGRD, con el apoyo de la Cancillería, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional.

Este equipo cuenta con decenas de personas especializadas en la búsqueda y rescate de civiles, además, cuatro caninos apoyan las labores. Foto: UNGRD

El equipo partió durante la madrugada de este viernes y tenía como hora de llegada las 7:00 a. m., aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde iniciará el proceso de coordinación con las autoridades venezolanas para definir las acciones operativas que desarrollará en el marco de la atención de la emergencia.

El traslado de la misión se realizó a bordo de dos aeronaves Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las cuales, además del personal especializado, transportan cerca de 12 toneladas de equipos técnicos, herramientas especializadas y ayudas logísticas necesarias para el desarrollo de las operaciones de búsqueda y rescate.

Previo al despliegue internacional, todos los integrantes del USAR COL-1 cumplieron un estricto proceso de alistamiento, que incluyó valoraciones físicas y psicológicas, verificación de la documentación requerida, pesaje del personal y del material operativo, así como la entrega de los equipos de protección y dotación individual necesarios para la misión.

El equipo viajó en la madrugada rumbo al Aeropuerto Internacional Maiquetía. Foto: UNGRD

Cabe recordar que el USAR COL-1 fue recientemente reclasificado por las Naciones Unidas bajo los estándares internacionales INSARAG, reconocimiento que consolida al equipo como uno de los cinco grupos de búsqueda y rescate más especializados del continente, gracias a sus capacidades técnicas y operativas para responder a emergencias de gran magnitud.

Colombia no solo envió a este equipo especial unificado; Cali y Bogotá también enviaron a sus grupos especializados de búsqueda y rescate en coordinación con sus alcaldías y cuerpos de bomberos.

Sumado a estas ciudades, capitales como Medellín y Barranquilla activaron protocolos para que la población civil pudiera donar insumos para llevar al vecino país y apoyar al pueblo venezolano, que ha sufrido la mayor catástrofe natural de su historia.