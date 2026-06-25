La Fundación Juntos Se Puede está recogiendo ayudas humanitarias para enviar desde Bogotá hacia Venezuela con el objetivo de apoyar a las personas damnificadas por los dos sismos que se presentaron en la tarde del miércoles.

La directora de esa organización, Karina García, le confirmó a SEMANA que ya se coordinó el transporte terrestre para llevar esos apoyos hasta Caracas y a otras zonas afectadas del país.

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El acopio para recibir esas ayudas está situado en la sede de la fundación, ubicada en la Calle 104 #54-31, en la localidad de Suba, Bogotá DC. Esta es la lista de elementos que los ciudadanos residentes en Colombia pueden donar para respaldar a quienes viven en el país vecino.

Alimentos y bebidas

Agua potable embotellada.

Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.

Alimentos no perecederos:

Atún, sardinas y otras conservas.

Frijoles y granos enlatados.

Galletas, barras energéticas.

Leche en polvo o UHT.

Alimentos para bebés (fórmula y compotas).

Alimento para mascotas.

Productos de higiene

Papel higiénico.

Jabón de manos y corporal.

Cepillos y crema dental.

Toallas sanitarias y pañales (bebé y adulto).

Toallas húmedas.

Alcohol y gel antibacterial.

Bolsas de basura resistentes.

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Atención médica

Botiquines de primeros auxilios.

Gasas, vendas, esparadrapo.

Antisépticos.

Analgésicos y antipiréticos.

Suero de rehidratación oral.

Guantes desechables.

Medicamentos para enfermedades crónicas.

Abrigo y refugio

Cobijas.

Colchonetas.

Sacos de dormir.

Carpas.

Lonas plásticas.

Cuerdas.

Iluminación y energía

Iluminación y energía

Linternas.

Pilas.

Power banks.

Cargadores solares.

Radios de baterías o manivela.

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Ropa

Ropa interior nueva.

Medias nuevas.

Camisetas y pantalones en buen estado.

Zapatos cerrados.

Impermeables.

Limpieza

Cloro.

Detergente.

Escobas y recogedores.

Baldes.

Guantes de limpieza.

Artículos para niños

Pañales.

Biberones.

Mantas.

Juguetes pequeños o libros para reducir el estrés.