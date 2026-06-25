Ayuda humanitaria

Así puede ayudar desde Colombia a los damnificados por los terremotos en Venezuela

La Fundación Juntos Se Puede coordina el envío de ayudas humanitarias a ese país.

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Redacción Semana
25 de junio de 2026 a las 7:44 a. m.
Continúan los rescates tras edificios colapsados tras terremoto de magnitud 7,1 en Venezuela.
Continúan los rescates tras edificios colapsados tras terremoto de magnitud 7,1 en Venezuela. Foto: Redes sociales

La Fundación Juntos Se Puede está recogiendo ayudas humanitarias para enviar desde Bogotá hacia Venezuela con el objetivo de apoyar a las personas damnificadas por los dos sismos que se presentaron en la tarde del miércoles.

La directora de esa organización, Karina García, le confirmó a SEMANA que ya se coordinó el transporte terrestre para llevar esos apoyos hasta Caracas y a otras zonas afectadas del país.

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El acopio para recibir esas ayudas está situado en la sede de la fundación, ubicada en la Calle 104 #54-31, en la localidad de Suba, Bogotá DC. Esta es la lista de elementos que los ciudadanos residentes en Colombia pueden donar para respaldar a quienes viven en el país vecino.

Alimentos y bebidas

  • Agua potable embotellada.
  • Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.
  • Alimentos no perecederos:
  • Atún, sardinas y otras conservas.
  • Frijoles y granos enlatados.
  • Galletas, barras energéticas.
  • Leche en polvo o UHT.
  • Alimentos para bebés (fórmula y compotas).
  • Alimento para mascotas.

Productos de higiene

  • Papel higiénico.
  • Jabón de manos y corporal.
  • Cepillos y crema dental.
  • Toallas sanitarias y pañales (bebé y adulto).
  • Toallas húmedas.
  • Alcohol y gel antibacterial.
  • Bolsas de basura resistentes.
Abelardo de la Espriella. Barranquilla Mayo 27 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
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Atención médica

  • Botiquines de primeros auxilios.
  • Gasas, vendas, esparadrapo.
  • Antisépticos.
  • Analgésicos y antipiréticos.
  • Suero de rehidratación oral.
  • Guantes desechables.
  • Medicamentos para enfermedades crónicas.

Abrigo y refugio

  • Cobijas.
  • Colchonetas.
  • Sacos de dormir.
  • Carpas.
  • Lonas plásticas.
  • Cuerdas.

Iluminación y energía

  • Iluminación y energía
  • Linternas.
  • Pilas.
  • Power banks.
  • Cargadores solares.
  • Radios de baterías o manivela.
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Ropa

  • Ropa interior nueva.
  • Medias nuevas.
  • Camisetas y pantalones en buen estado.
  • Zapatos cerrados.
  • Impermeables.

Limpieza

  • Cloro.
  • Detergente.
  • Escobas y recogedores.
  • Baldes.
  • Guantes de limpieza.

Artículos para niños

  • Pañales.
  • Biberones.
  • Mantas.
  • Juguetes pequeños o libros para reducir el estrés.