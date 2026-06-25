La Fundación Juntos Se Puede está recogiendo ayudas humanitarias para enviar desde Bogotá hacia Venezuela con el objetivo de apoyar a las personas damnificadas por los dos sismos que se presentaron en la tarde del miércoles.
La directora de esa organización, Karina García, le confirmó a SEMANA que ya se coordinó el transporte terrestre para llevar esos apoyos hasta Caracas y a otras zonas afectadas del país.
El acopio para recibir esas ayudas está situado en la sede de la fundación, ubicada en la Calle 104 #54-31, en la localidad de Suba, Bogotá DC. Esta es la lista de elementos que los ciudadanos residentes en Colombia pueden donar para respaldar a quienes viven en el país vecino.
Alimentos y bebidas
- Agua potable embotellada.
- Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.
- Alimentos no perecederos:
- Atún, sardinas y otras conservas.
- Frijoles y granos enlatados.
- Galletas, barras energéticas.
- Leche en polvo o UHT.
- Alimentos para bebés (fórmula y compotas).
- Alimento para mascotas.
Productos de higiene
- Papel higiénico.
- Jabón de manos y corporal.
- Cepillos y crema dental.
- Toallas sanitarias y pañales (bebé y adulto).
- Toallas húmedas.
- Alcohol y gel antibacterial.
- Bolsas de basura resistentes.
Atención médica
- Botiquines de primeros auxilios.
- Gasas, vendas, esparadrapo.
- Antisépticos.
- Analgésicos y antipiréticos.
- Suero de rehidratación oral.
- Guantes desechables.
- Medicamentos para enfermedades crónicas.
Abrigo y refugio
- Cobijas.
- Colchonetas.
- Sacos de dormir.
- Carpas.
- Lonas plásticas.
- Cuerdas.
Iluminación y energía
- Iluminación y energía
- Linternas.
- Pilas.
- Power banks.
- Cargadores solares.
- Radios de baterías o manivela.
Ropa
- Ropa interior nueva.
- Medias nuevas.
- Camisetas y pantalones en buen estado.
- Zapatos cerrados.
- Impermeables.
Limpieza
- Cloro.
- Detergente.
- Escobas y recogedores.
- Baldes.
- Guantes de limpieza.
Artículos para niños
- Pañales.
- Biberones.
- Mantas.
- Juguetes pequeños o libros para reducir el estrés.